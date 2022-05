Demà diumenge, a Almenara es celebrarà la Trobada per la Llengua de la Plana Baixa. Serà el moment de retrobar-nos després de la pandèmia en una jornada de germanor i de defensa dels valors de la nostra llengua, uns valors que no podem oblidar i pels que hem de seguir apostant. Una llengua, el valencià, que transmetem de mares i pares a fills i filles, una llengua que potenciem a les escoles, una llengua que difonem a les activitats municipals, una llengua que és patrimoni de tots i totes. Una festa on celebrem la llibertat de dir amb la cara ben alta Sí al valencià a tot arreu. Sí al valencià en l’escola, al carrer, al teatre, als llibres. Sí al valencià al poble, a la ciutat, al camp i a la platja. Sí al valencià als comerços, a les administracions públiques, als mitjans de comunicació. Sí al valencià en tots els llocs.

Potenciar el valencià és una responsabilitat de tots i totes. I per això l’hem de fer visible en cada racó dels nostres municipis: entre amics, entre grans i menuts, a les nostres aules, a les nostres cançons, en les nits a la fresca, que s’escolte per tot arreu, perquè com deia Joan Fuster, escriptor valencià del qui celebrem aquest any el centenari del seu naixement: «Una llengua no pot subsistir, viva, dins la societat que li és pròpia, si no és la llengua de tothom i practicada per tothom tothora».

Defensa de la nostra llengua

I aquest sentiment i aquest esperit el transmetrem demà en una jornada festiva organitzada des de l’Ajuntament d’Almenara i com no, amb Escola Valenciana, que es l’ànima d’aquestes trobades comarcals, i que realitza una grandíssima tasca en defensa de la nostra llengua al llarg de totes les seues propostes i activitats. Serà un dia on les nostres places i carrers s’ompliran de música, dansa, tallers, activitats... per a demostrar que Almenara és un poble divers, feminista, solidari i valencià.

I per això les associacions i entitats de tot el poble s’han bolcat en tot moment per a aquesta celebració festiva i reivindicativa on hi haurà un gran ventall d’activitats i una gran mostra del gran potencial cultural i d’amor al valencià que té el poble d’Almenara. Per això volguera des d’ací agrair de tot cor a cada una de les persones, associacions i entitats que han col·laborat per fer aquest dia gran, per a dir Sí al valencià.

Les Trobades per la Llengua cada any tenen un lema, i enguany és L’escola que ens fa lliures. I per això des d’Almenara volem reivindicar la necessitat de tindre eixa llibertat a l’escola. Una escola on poder ser lliure, on ser diferent i igual als altres al mateix temps, diversa, igualitària. Una escola on poder aprendre i viure en valencià perquè la nostra llengua és un pilar fonamental a les nostres vides i també ho ha de ser a les nostres aules.

Només em queda convidar-vos a tots i totes a que vingueu a Almenara a dir SÍ al valencià, a gaudir de la festa, a conèixer la nostra cultura, a veure la nostra natura i el nostre patrimoni i a degustar la nostra gastronomia. Vos esperem!

Alcaldessa d’Almenara