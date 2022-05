Maig és el mes per excel·lència de les Trobades d’Escola Valenciana. Unes Trobades comarcals que reivindiquen una escola diversa, coeducadora, crítica, democràtica i lliure. Lliure per aprendre i viure plenament en valencià. Avui mateix, a la Plana Baixa, la festa gran de la nostra llengua té lloc a Almenara on infants, joves i adults gaudiran d’activitats, jocs, cercaviles i cançons.

Afortunadament, moltes i molts de nosaltres estimem la nostra llengua i lluitem des de tots els àmbits possibles per aconseguir dotar-la del prestigi que mereix. I és per això que a Compromís per Vila-real ens sembla molt preocupant la deriva que ha pres l’equip de govern pel que fa a l’ús i la promoció del valencià. En reiterades ocasions, hem demanat que es prioritze l’ús del valencià en les activitats organitzades per l’Ajuntament perquè és l’única via per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua de les vila-realenques i els vila-realencs i de donar suport a la tasca que es fa des de l’àmbit educatiu. Però l’última de les sorpreses ha estat constatar que darrerament les publicacions a xarxes, la cartelleria i les activitats programades s’estan fent en castellà ignorant el propi Reglament Municipal per a la Normalització Lingüística que recull que la promoció i difusió de les activitats municipals es farà en valencià. Fins i tot hem vist cartells escrits mig en castellà i mig en valencià.

És així com fomenta l’equip de govern la nostra llengua? És així com es cohesiona la societat i es defensen els drets lingüístics? Com deia Manuel Sanchis Guarner: «Una llengua no mor perquè els que no la saben, no l’aprenen. Una llengua mor perquè els que la saben no la parlen». Prenguen nota, l’assumpte és inajornable.

Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real