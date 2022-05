‘Suitcase of my life’, intergeneracionalidad en la UJI

El pasado 26 de abril quedó inaugurada, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I, la exposición itinerante Suitcase of my life (Maleta de mi vida), como una propuesta que incita a la reflexión sobre la urgente necesidad de fomentar el dialogo intergeneracional en nuestras sociedades. Esta muestra transitoria forma parte del proyecto con el mismo nombre, financiado por el Programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Se trata de una iniciativa en la que participan cuatro organizaciones provenientes de Alemania (Gemeinsam leben und lernen in Europa), Chipre (SEAL CYPRUS), Macedonia del Norte (Multikultura) y España, en con ILÊWASI – Centro de investigación, promoción y defensa de los derechos de la niños, niñas y adolescentes, una entidad de Castelló. Todas estas organizaciones son especialistas en trabajo con jóvenes.

A través de este proyecto, se promueve el intercambio y al aprendizaje intergeneracional por medio de la creatividad artística, en una iniciativa que busca fomentar espacios de comunicación en positivo entre las diferentes generaciones que conforman nuestra sociedad. A raíz del covid-19, la juventud europea experimentó largos confinamientos, cierres de fronteras y restricciones de la libertad individual. Se enfrentó al desafío de gestionar su desarrollo personal y la transición a la edad adulta en medio de más incertidumbres de lo habitual. Esta es la razón por la que los conocimientos y las prácticas de las personas mayores se están volviendo cada vez más importantes para los jóvenes: los mayores han experimentado dificultades y momentos difíciles y saben cómo lidiar con el estrés y la incertidumbre en la vida. Por lo tanto, el pensamiento y la acción intergeneracionales son esenciales para abordar los desafíos que enfrentan las comunidades locales en tiempos de creciente incertidumbre global. El propósito de este proyecto es explorar la posibilidad del diálogo intergeneracional y cómo y en qué medida se utilizan o podrían utilizarse métodos artísticos para fomentar y promover el diálogo entre generaciones. En particular, entre jóvenes de hasta 27 años y seniors de más de 65 años. Para ello, se han llevado a cabo diferentes talleres de arte, dirigidos magistralmente por el artista Pere Ribera, entre ellos, de pintura, de cerámica, de dibujo y de collage. En cada una de las piezas, jóvenes y seniors han podido plasmar pedacitos de su vida mientras se la contaban a su interlocutor. Han sido días de diálogo, de emociones compartidas, en los que se han construido puentes de alegría y experiencias compartidas que han permitido crear las maletas de la vida de cada uno de nuestros participantes, senior y jóvenes, organizados en tándems en los que se han intercambiado experiencias de vida entre jóvenes y seniors. El último trabajo fue recopilar cada uno de los objetos que representan la vida en maletas reales para ser expuestas, las maletas de la vida. Todo este arduo trabajo ha dado vida a esta exposición itinerante que recién comienza su recorrido y cuya primera parada ha sido la casa de altos estudios castellonense. Esta iniciativa no hubiera sido posible sin el apoyo de la Universitat Jaume I y en especial, la Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad del Vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social, siempre imbuida en el espíritu de promoción de los principios de solidaridad y cooperación entre la comunidad universitaria, y que, en esta ocasión, acogió esta propuesta que apostaba por el diálogo y la inclusión para con nuestros jóvenes y seniors. Tanto en los talleres de arte como en el proceso creativo de montaje y curaduría de la exposición participaron estudiantes de grado y de post grado de la propia universidad, en especial jóvenes provenientes de las facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas, Ciencias Humanas y Sociales y Ciencias de la Salud. Junto a ellos, han compartido alegrías y conocimientos un grupo de seniors de Almassora, gracias al apoyo del Ayuntamiento de dicha localidad, a través de su oficina Pangea de Servicios Sociales. Durante la inauguración de la exposición contamos con la participación de la Vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la Universitat Jaume I, Inmaculada Rodríguez Moya, quien pronunció las palabras de apertura y recorrió la muestra con especial interés en todas las historias que contaban nuestras maletas. La exposición, conformada por las maletas de la vida de los participantes del proyecto pone en valor la urgencia del trabajo intergeneracional y del fomento de la comprensión entre las diferentes cohortes generacionales que conviven en un mismo espacio, para alcanzar una sociedad verdaderamente inclusiva y promotora de una ciudadanía activa en todas las etapas de la vida. Recuerdos personales, historias de vida, recuerdos compartidos y surgidos al calor de las nuevas amistades fraguadas durante nuestros talleres de arte, sugerencias e invitaciones a reflexionar y a pensar, todo ello forma parte de esta propuesta expositiva. Sin embargo, solo recogen una enésima parte de todo lo vivido durante el desarrollo del proyecto, donde el verdadero tesoro de lo intangible revolotea entre todos los participantes y se multiplica cada día en nuevas explosiones de alegrías y encuentros. Tras permanecer una semana en la Universitat Jaume I, la exposición Suitcase of my life seguirá rodando por la geografía castellonense ya que, desde ILÊWASI nuestra mayor aspiración es inspirar a tantos jóvenes y seniors como nos sea posible para que apuesten junto a nosotros por la comprensión, el entendimiento mutuo, así como por una sociedad justa e inclusiva con todos y todas y para todos y todas. Técnica de proyectos, ILÊWASI, Centro de investigación, defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes