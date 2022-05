Testimonis amb empremta

En la celebració de l’Eucaristia del quart diumenge del temps de Pasqua escoltem les paraules en les quals Jesús es presenta com el Bon Pastor i celebrem en tota l’Església la Jornada Mundial d’oració per les vocacions. Va ser el papa sant Pau VI qui, amb una intuïció profètica, va instituir aquesta jornada, en la qual tots som convidats a demanar que a l’Església mai falten joves que, per amor a Crist, entreguen amb generositat la seua vida al servei del Regne de Déu en la vida sacerdotal, consagrada i missionera. Us demano que en les celebracions de l’Eucaristia d’aquest diumenge no us oblideu de pregar per aquesta intenció. No fer-ho pot ser un signe que no es valora prou el testimoniatge que els sacerdots, consagrats i missioners donen al nostre món seguint al Senyor amb el lliurament total de la seua persona.

Segurament en la crisi de vocacions que vivim no hi ha una causa, sinó que son diversos els factors que condicionen el plantejament que els joves es fan sobre el seu futur. Indicaré els tres que, al meu judici, poden influir en aquest fenomen que afecta la vida eclesial des de fa ja algunes dècades. En primer lloc, hem de reconèixer que existeix una crisi en la idea mateixa de la vida viscuda com a vocació. Es tracta d’un fenomen de la nostra cultura que afecta també el matrimoni i la família. La idea de fundar una família ha deixat de ser una aspiració fonamental en la vida de gran part dels joves. Mentre que en la generació dels nostres pares aquest era un objectiu que donava sentit a la seua existència i al qual es subordinaven els altres elements, com pot ser el treball, actualment es prioritzen altres dimensions de la vida i es planteja la possibilitat de la família com un element secundari. Però no hem de pensar que les causes d’aquesta crisi estan només fora de l’Església. Els sacerdots i els consagrats hem de fer el nostre propi examen de consciència i preguntar-nos per què la nostra vida ha deixat d’interrogar als joves. Bisbe de Tortosa