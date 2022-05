Un govern que aposta per les pròximes generacions és un govern que inverteix en educació. Per això un dels pilars fonamentals del Govern valencià és l’educació pública. I un dels exemples més clars és el canvi de model en infraestructures educatives des de 2015. Mentre abans les aules prefabricades suplien durant anys les deficiències, ara només s’utilitzen mentre duren les obres. Què ha canviat? Que ara els barracons no són un negoci per a uns pocs amics, com ho era amb el PP.

A la Vall ho vam patir durant molts anys amb l’IES Honori Garcia. I no tornarem a permetre una situació així, perquè la comunitat educativa mereix unes condicions i unes infraestructures dignes. El millor exemple d’este canvi de model estructural són les aules provisionals de l’Escoleta Infantil Sagrat Cor, que s’han instal·lat al pati del CEIP Sant Vicent i estan funcionant amb normalitat des del passat mes de març. A la vegada van començar les obres de remodelació integral de l’edifici.

Esta reforma suposa una inversió directa de 750.000 euros per part de la Conselleria d’Educació. L’actuació consisteix en l’ampliació de l’accés pel carrer Xacó i de la planta baixa per a adaptar-se a les noves necessitats d’infantil (com una gran aula de psicomotricitat). A més es renaturalitzarà el pati, es millorarà l’actual pèrgola, es renovarà el sistema energètic i de climatització per un d’alta eficiència i s’adaptaran tots els banys per a fer-los accessibles.

Estes obres estaran acabades en Nadal, amb l’objectiu de fer el trasllat des de les aules provisionals a la nova escoleta durant les vacances i que els xiquets i xiquetes puguen gaudir de les noves instal·lacions de l’Escoleta Infantil Sagrat Cor en tornar al gener. Una millora educativa que, per cert, no es limita sols a la infraestructura educativa, ja que el curs vinent per primera vegada este centre comptarà amb una aula d’infantil 1-2 anys. És la primera aula pública d’esta edat que es crea a la Vall d’Uixó, apostant per garantir la igualtat d’oportunitats des de les etapes més primerenques.

La millora d’infraestructures educatives no acaba amb el Sagrat Cor. La licitació de les obres de remodelació del CEIP Colonia Segarra i del CEIP La Moleta ja està en la recta final. Esta setmana finalitza el termini perquè les empreses interessades presenten ofertes. A les dos escoles es construirà un gimnàs i es reformaran els banys d’infantil i primària. A la Colonia Segarra també s’instal·larà un ascensor per a fer-lo accessible i a La Moleta es repavimentarà el pati.

Quant al CEIP Rosario Pérez, actualment des de l’Ajuntament estem treballant en trobar una ubicació adequada per a instal·lar les aules provisionals mentre duren les obres de construcció del nou col·legi. Paral·lelament, l’empresa d’arquitectura que ha guanyat el concurs públic està redactant el projecte d’execució de les obres, que integrarà la natura en el centre. Sabem que és una actuació molt reivindicada i molt necessària, pel qual és una de les nostres prioritats com a govern.

Tornant a l’inici, dotar a la Vall d’infraestructures educatives públiques i de qualitat és dotar a la Vall de futur. Per això la nostra visió no és electoralista ni a curt termini. Tenim una visió que va més enllà d’esta legislatura adequant i construint noves escoles que donaran servei durant dècades. Per això estem treballant en altres projectes, com l’IES Botànic Cavanilles. Voldríem anar més de pressa però preferim fer-ho amb bona lletra, parlem del futur de la nostra ciutat.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó