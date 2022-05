Recuperar la cultura i el patrimoni de Borriana ha sigut una prioritat per a Compromís des de que vàrem entrar a governar. El projecte de millora del mercat municipal, les obres del nou Jardí de l’entorn de Sant Blai, l’apertura del Refugi Antiaeri del Camí d’Onda, la rehabilitació de l’espai de la torre i muralla de Sant Pasqual, el Pla Director de les cases de Carabona, la restauració de la Torre del Mar, i ara caldrà afegir les obres de rehabilitació i eficiència energètica de la Casa de Cultura La Mercé.

I és que després de mesos de tràmits amb el projecte inicial, i incloure l’eficiència energètica a tot l’edifici com a millora, Borriana ha licitat les obres de rehabilitació de la Casa de la Cultura la Mercé, amb un pressupost de 928.808 euros, una actuació emmarcada en l’estratègia EDUSI. Vora un milió d’euros que durant els dos propers mesos s’adjudicaran perquè les obres puguen arrancar a l’estiu, i començar amb una de les obres més ambicioses del patrimoni local.

Tindrem 12 mesos d’obres per a transformar, per a millorar un espai que acull gran part de la vida i la societat de Borriana, el cor de la nostra ciutat. Des de la seua obertura el 1991 no havia sofert una reforma d’aquestes característiques, i és el moment de dur-ho endavant. Amb la publicació de la licitació de les obres, el calendari es marca perquè durant el mes de juny s’hagen adjudicat els treballs, i puguen iniciar-se les obres al mes següent. Es tracta d’un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat, i que necessitava tant d’una millora de les seues instal·lacions, com d’una llavada estètica per a què els borrianencs i borrianenques tinguérem una imatge del nostre edifici cultural com cal. La iniciativa implica rehabilitar les façanes de la Casa de la Cultura, i de la zona posterior, que s’ensostrarà com a magatzem del museu arqueològic, la reforma de la Biblioteca i de les filtracions i humitats de l’immoble, junt a la renovació de tot el jardí arqueològic. Les obres també implicaran la millora energètica de l’edifici, que veurà renovats els sistemes de refrigeració que es troben en les diferents estades, per la qual cosa el plec comptabilitzarà millores en aquest aspecte en les propostes que es presenten. Il·luminació i sistemes d’eficiència energètica seran avaluats dins del mateix projecte, ja que d’una banda estarà l’obra de reforma i d’altra banda la millora en eficiència energètica de tot l’edifici.

Tot per a tindre la millor Casa de Cultura que puga tindre Borriana, i que puga albergar durant molts més anys la biblioteca municipal, sala d’exposicions, museu arqueològic, museu faller, sales d’assaig, sales de ball, de lectura, despatxos, i un claustre, que és l’escenari de molta gent de Borriana durant la seua vida. Recuperem la Cultura, i en aquest cas, la nostra Casa de Cultura.

