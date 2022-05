Ara han prohibit les cremes agrícoles. Com els agrada prohibir! L’esquerra actual, la que ens ha imposat Sánchez i Puig i els seus socis, està repleta de conceptes bolxevics que posen en pràctica diàriament amb un afany prohibicionista i recaptatori inesgotable.

Un dels últims exemples… una llei impulsada pel PSOE i secundada pels seus socis de govern que prohibeix les cremes agrícoles, una llei ja publicada en el BOE i que ha generat una gran confusió i malestar en el sector agrari. Normal, l’única alternativa que han deixat als agricultors és que contracten empreses especialitzades, i això no està a l’abast de molts pel cost desmesurat i per la xicoteta grandària de molts bancals on és impossible l’accés de les màquines necessàries. La trituració no és possible ni eficient en molts casos.

Prohibeixen sense donar alternatives viables, prohibeixen sense conèixer que moltes plagues en els cítrics, en ametlers i olivar s’expandeixen amb major facilitat quan les restes de poda es trituren in situ. Plagues que cada vegada estan més descontrolades per la prohibició de matèries actives que permeten controlar-les. L’assumpte és prohibir, encara que les màquines trituradores només puguen utilitzar-se en alguns llocs i amb un consum molt alt de gasoil. Els dona tot igual amb la condició de prohibir, encara que amb això provoquen la ruïna de milers de famílies d’agricultors i l’abandonmament de les terres de cultiu de la nostra província, que provocaria l’erosió i la pèrdua de sòl fèrtil.

Sancions de fins a 2.000 euros

Una prohibició que pot derivar en possibles sancions de fins a 2.000 euros als agricultors per la crema de restolls i restes de poda. Multes per una pràctica ancestral realitzada in situ, que evita incendis en evitar l’acumulació de material, i que també compleix una important funció mediambiental en la prevenció d’incendis en crear espais de cultius entre zones forestals.

Des del Partit Popular hem exigit que el Consell de la Generalitat (PSOE-Compromís) amb competències agràries publiquen immediatament una Ordre que permeta, tenint en compte les circumstàncies especials de les explotacions agrícoles valencianes, la crema dels residus vegetals generats en l’entorn agrari.

Com els agrada disfressar-se i confondre!

El PSPV-PSOE ha anunciat que presentarà mocions en tots els ajuntaments per a revisar la Llei. I Compromís ha anunciat que presentaran una PNL en el Congrés i Moció a Senat i una iniciativa legislativa en el Congrés i el Senat.

Però si és el PSOE el que ha impulsat i aprovat una Llei que contempla aquest despropòsit, ara volen canviar-la des dels ajuntaments, però si ara els alcaldes tenen prohibit donar autoritzacions de crema per la llei del PSOE i els seus socis.

Però si la Consellera d’Agricultura és de Compromís i és la que hauria de signar l’Ordre que autoritze les cremes de residus vegetals segons indica la Llei en el seu article 27.3.

Per sort, vivim en un estat democràtic, i la majoria de la gent no acceptarem que ens arruïnen la vida per capritxos ideològics d’uns pocs. Estic convençut que la llibertat i la igualtat d’oportunitats que representa el Partit Popular triomfarà en les urnes i es començaran a posar solucions on ara s’estan creant problemes.

Portaveu del Partit Popular en la Diputació de Castelló