El Dorian Grey patrio

El entorno de Pedro Sánchez anuncia que Alberto Núñez Feijóo vaya esperando sentado a que llegue la convocatoria electoral en diciembre de 2023. No habrá adelanto, aseguran. La Moncloa adquiere el papel de Numancia, aunque sin un gramo de épica, en el intento imposible de que escampe la tormenta perfecta que se cierne sobre el Gobierno, desnortado en política exterior (Sáhara, Marruecos y Argelia) y entregado a los enemigos de España: independentistas y herederos del terrorismo etarra. Incluso tragando quina a cucharadas de manos de las ministras y ministro de Podemos. Y así, con el caso Pegasus perforándole los oídos, Sánchez llega el otro día Barcelona y tras aguantar la amenazante dialéctica del President dice que admira y respeta a Cataluña. ¿Hay algún español que sienta lo contrario? Otra cosa es la minoritaria cuerda de delincuentes golpistas encaramada al pingüe talibanismo del Procés y otra muy distinta el conjunto de catalanes y catalanas que hacen grande aquella porción de suelo español, que tantas glorias ha dado en su historia a la nación de la que forma parte. ¿Hasta qué punto el primer ministro del Reino de España está dispuesto a someterse a la extorsión permanente de Pere Aragonès, y del resto de líderes separatistas, muchos de ellos indultados y otros prófugos de la Justicia? Me temo que advertido por las encuestas le van a dar igual las líneas rojas.

Reunión con el enviado de Putin

A tenor de lo que van telegrafiando sus adláteres, el entreguismo de Sánchez puede adquirir dimensiones desconocidas, decidido como está a resistir a cambio de lo que sea. He ahí la dimensión peligrosa del asunto, que concierne a 47 millones de españoles. Empero, nunca es tarde para la reflexión, el jefe del Ejecutivo debería leer a Churchill: «Un hombre hace lo que debe, a pesar de los obstáculos, peligros y presiones, y eso es la base de la moral humana». ¡Ah, la moral! Gran desaparecida virtud de líderes en estos idus de marzo que nos toca vivir, ante la mirada atónita de los compañeros de viaje en el camino de la democracia occidental. Y cuando este trasunto digno de Kafka parece no admitir más ignominia reaparece el vergonzoso y vergonzante capítulo de Puigdemont, confirmando que un día antes de la declaración de la independencia el entonces Molt Honorable mantuvo una reunión con el enviado de Putin, un tal Sadovnikov, el cual ofreció de parte del dueño del Kremlin 500.000 millones de dólares y el equivalente en soldados y armamento a una división. En cualquier otro país de la UE o de nuestros socios occidentales hoy mismo el Gobierno instaría al Tribunal de Justicia Europeo, a través del poder judicial que en este caso encarna el juez Llanera, a la detención y extradición de Puigdemont. Claro que aquí, por presidente del Gobierno tenemos a un Viriato de opereta cuyo único afán es salvar cada día la poltrona tras mirarse encantado en el espejo, que no el cuadro, de Dorian Grey. Embriagado del narcisismo que nos arrastra a no se sabe dónde.

Estaremos expectantes a que las urnas hablen en Andalucía y veremos cómo van evolucionando los intereses de la variopinta tripulación que acompaña a nuestro Dorian Grey patrio, superando al personaje de Oscar Wilde. Veremos en los próximos meses hasta dónde llegamos antes de convocar elecciones generales. Ya lo dijo Napoleón: «La gran ambición es la pasión de un gran personaje. Aquellos dotados con ella pueden realizar actos muy buenos o muy malos. Todos depende de los principios que los dirigen». Principios, de eso se trata.

Periodista y escritor