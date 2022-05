En 1985 el maravilloso Mariano Ozores dirigió una de las comedias más delirantes y corrosivas del cine español. Nada menos que Fernando Esteso era el protagonista de aquella parodia de las películas de espías, al más puro estilo cañí, titulada Qué tía la CIA. Como es evidente, cualquier tipo de comparación con los exitosos films de James Bond eran pura coincidencia. Aunque, todo hay que decirlo, ni era su objetivo ni pretendía más que entretener y hacer reír al españolito de pie. Lo lograba con creces, todo hay que decirlo.

Más allá del título con pareado, este film puso el dedo en la llaga a una pregunta que muchos se han hecho durante décadas: ¿Cómo son los servicios secretos españoles, glamourosos como en las novelas de Ian Flemming o cutres como el mismísimo Torrente? Yo siempre he pensado que, para empezar, bastante más centrados que los clichés del celuloide con licencia para matar. E invisibles, porque no debemos olvidar que estamos ante una profesión de alto riesgo en la que cualquier error se paga muy caro.

El escándalo Pegasus ha puesto de plena actualidad política al CSID con un tsunami de acontecimientos que, sinceramente, superan al mejor guion de Hollywood. Drama, comedia, thriller, tenemos de todo en este verdadero sainete patrio. Y, por encima de todo, una falta absoluta de claridad y explicaciones a la ciudadanía por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Más empeñado en seguir gobernando España a cualquier precio que de asumir los errores de seguridad de su gobierno. Como si espiar en el móvil de un presidente del gobierno fuese coser y cantar. Y, mire usted, no lo es.

Posición geoestratégica

Lo que no es broma ni de chiste, es que España ocupa una posición geoestratégica muy importante a nivel mundial. La puerta de entrada de África a Europa, con Marruecos y Argelia como cabezas visibles de un continente al que Europa parece querer olvidar. Precisamente en el centro de la trama Pegasus están los recientes conflictos con ambos países, por el suministro de gas y el cambio de postura en el Sáhara. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Porque no hay que olvidar que Pegasus se vende a gobiernos, no a particulares, y estos cambios diplomáticos de la noche a la mañana huelen mal. Muy mal.

Creo que tenemos unas Fuerzas de Seguridad ejemplares y un servicio secreto a su altura. Deberíamos dejar su trabajo al margen de la contienda política y de los efectos colaterales del independentismo. Una duda. Si una persona anuncia que va a saltarse la ley, la Constitución y no reconoce a la policía o Guardia Civil... ¿hacemos mal al monitorizarla? ¿Al escuchar sus planes de quemar cada calle de una ciudad como Barcelona o atacar a los que no piensan como ellos? Si es así, nos estamos equivocando de película. Los malos no son quienes espían para evitar daños a la población de un país, sino quienes planifican ataques y altercados. No lo olvidemos. El freno al yihadismo debe mucho a esos espías tan denostados hoy y que siempre han estado al servicio de Su Majestad.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim