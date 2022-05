Borriana ciutat educadora està en bones mans, i així ho demostra que més de 200 persones, docents i famílies, van participar i i van debatre en les primeres Jornades Educatives municipals, amb el títol Borriana inclou. Un ventall de possibilitats, que es van celebrar el cap de setmana a l’auditori Juan Varea. Organitzades per l’Ajuntament de Borriana a través de la Regidoria d’Educació amb la col·laboració del Cefire de Castelló, l’àmplia assistència i l’interès suscitat en aquestes primeres jornades d’educació inclusiva posa en valor tot el treball realitzat per un grup de persones que, des de molts àmbits, han posat molta il·lusió en el projecte que de ben segur continuarà els pròxims anys.

En bones mans

L’educació inclusiva a Borriana està en bones mans. Les mans dels professionals de l’educació que en tots els centres educatius de Borriana s’impliquen de manera reeixida per fer dels nostres xiquets i xiquetes unes persones felices, educades i compromeses amb el seu aprenentatge i amb la societat. Les mans de les famílies que, amb la seua col·laboració i les seues aportacions, fan encara més rics com a persones els seus fills i filles. També en les mans de les administracions que, cadascuna dins de les seues responsabilitats, estan implicades en la millora de la situació educativa de la nostra ciutat i dels nostres xiquets xiquetes, i dels que no són tan xiquets. Les jornades han estat un pas més dins d’un model que camina cap a una societat més justa, democràtica i equitativa, una aposta en la formació contínua de les persones professionals de l’àmbit socioeducatiu, que siga capaç de revitalitzar la seua pròpia pràctica, basada en la reflexió compartida i contrastada amb evidències d’èxit.

No deixar ningú enrere

Des de l’experiència de molts anys de l’ADI a Borriana, el servei municipal d’atenció al desenvolupament infantil, que ja porta moltes jornades educatives amb un important èxit de participants i de temes tractats, i a qui vull agrair tot el que han fet amb tots els xiquets i xiquetes que han atès amb tota la seua dedicació, la jornada va ampliar l’espectre d’edat de 0 a 3 tres anys, i es van plantejar ponències i experiències referides a infantil, primària i també secundària, amb la intenció de no deixar ningú enrere. Una iniciativa que permet incrementar el coneixement pràctic a través de l’intercanvi de visions i maneres de fer i enriquir compartint i dialogar sobre la base de les experiències d’altres professionals, contribuint a l’avanç d’una societat inclusiva a través de la promoció del desenvolupament professional.

L’escola ha d’educar en el respecte a totes les persones amb la col·laboració de tots els membres de la comunitat educativa. I la diversitat es considera un enriquiment de tot el grup. Per això és important posar en valor l’orientació en els processos de construcció de l’educació inclusiva i generar entorns educatius inclusius que donen resposta a la diversitat de l’alumnat i oferisquen oportunitats de creixement personal a totes les persones. Moltes gràcies a totes les persones implicades en els projectes de l’educació inclusiva.

Alcaldessa de Borriana