Cinc segles del Miracle de Canet

La festa del 7 de maig té un significat molt especial per a tots els canetans i canetanes. Una data que des que naixes va lligada al sentiment del poble amb la visita al Real Santuari de la Verge Font de la Salut de la nostra població.

L’origen de la devoció i culte va lligada a la trobada d’una verge mariana sobre el 1384, per dos germans pastors de Cervera. Jaume, que era sord-mut, va recuperar la parla després de beure aigua de l’ullal, on van trobar la imatge mariana. Aquest espai s’ha convertit amb el pas dels segles amb el Santuari com es coneix en l’actualitat.

Aquesta romeria coneguda com la festa del 7 de maig pels canetans serà d’un caire especial, perquè després de dos anys de pandèmia, tot el poble tornarem a visitar i gaudir de l’Ermita i la seua festa. Al llarg del proper cap de setmana, també disfrutarem dels actes que s’han organitzat al nostre municipi per part de les entitats i organismes locals.

Recentment, ha estat inaugurat el Peiró Cobert, emblema i porta d’entrada al Santuari que ha estat restaurat de manera fidel a l’original del 1598, amb l’esforç i col·laboració de les administracions Ajuntament Traiguera, Diputació Castelló i Generalitat Valenciana.

Aquest any és l’efemèride dels 500 anys del Miracle de Canet. «Milagro en un cavallero a quien aparecio nuestra Señora en 1522, a F. Pedro de Monserrate del pueblo de Caned, Maestrazgo de Montesa, hijo de D. Sebilia Berga y de Monserrate».

«Durante su estancia en Rodas, este cavallero conservador de su Religión, y uno de los de la cruz grande, resulto herido cuando Soliman onzeno gran Turco en el principio de su imperio vino a conquistar la».

Transcripció literal

La fe i devoció que tenia amb la Verge, va fer que tot quedes en un absurd. El Dr. Jaume Prades l’any 1596 va recollir el miracle VI per invocació. Tenim una transcripció literal d’aquest fet al llibret de festes del 1992, realitzada per l’historiador J. Ferreres Nos.

Per a finalitzar, després d’un 2020 on no vam poder complir amb la tradicional romeria i un 2021, on la situació pandèmica va condicionar-la de manera molt limitada. Aquest any estarà marcat pel retrobament del poble de Canet amb una tradició que ve de segles passats. Que marca el tret de sortida d’un seguit de festes al nostre municipi.

Portaveu del grup municipal socialista en Canet lo Roig