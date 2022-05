Por la regeneración de la costa

Desde todas las instituciones en las que tengo responsabilidades políticas trabajo de manera incansable para solucionar el estado de nuestra Costa. Tengo muy claro, y siempre lo he tenido, que nuestras playas son el principal recurso económico de Orpesa y, por ello, trato a las playas con la importancia que se merecen y tienen.

Desde el Ayuntamiento, desde 2019 como alcaldesa y ahora como la teniente alcaldesa no he cesado en reclamar la mejora de nuestras playas y de aprovechar cualquier oportunidad para informar de nuestra problemática a aquellos que tienen competencia en ellas. No olvidemos que la competencia en Costas no es municipal, pero aún así destinamos e invertimos todo lo necesario para que presenten su mejor estado posible.

A todo el trabajo llevado a cabo desde el Ayuntamiento sumamos el de la Diputació de Castelló, ya que desde ella estamos realizando un estudio complementario cuyas resoluciones entregaremos al Gobierno de España para agilizar la defensa y la regeneración de nuestro litoral.

Siendo conscientes de la problemática a nivel provincial, desde la Diputació no nos quedamos parados y les haremos ver la importancia de actuar en toda la Costa para no quedarnos sin ella. Necesitamos más inversión y que las actuaciones no tarden para que no sea ya demasiado tarde.

Desde el Ayuntamiento, un año más, destinaremos recursos propios para adecuar nuestras playas y su mantenimiento diario, porque, como digo, son nuestro principal recurso. Este año subiremos la cantidad económica para el traslado de arena. Se echarán más de 10 toneladas.

Seguiré trabajando para que la solución definitiva a nuestra Costa llegue lo antes posible. No todo vale, no siempre se ha protegido la costa de Castellón y por eso estamos así.

Vicealcaldesa de Orpesa y diputada provincial