Parlem de Vicent

A Vicent Marzà, jo el vaig conèixer l’any 2011. Després d’estar parlant, vam arribar a la conclusió que ens havíem trobat moltes vegades encara que no sabíem qui érem. Ho poden imaginar vostés, Castelló és xicoteta i si pensem que ell és del carrer De La Mare de Déu del Lledó i jo de l’Alcalde Tàrrega, era fàcil que tinguérem molts amics en comú i que freqüentarem els mateixos espais. I la pregunta que ens feia molta gent quan vam anar junts per primera vegada en la mateixa candidatura municipal era: i vosaltres no us coneixeu?

L’any 2011 jo encara no militava a cap partit, però tenia clar que calien polítiques centrades en les persones, que afrontaren els reptes climàtics que arribaven i que garantiren els drets bàsics i una economia justa per a la societat castellonenca. Aquestes idees passaven sí o sí per desenvolupar un programa de govern que fera fora la dreta corrupta que ocupava les institucions i la ferramenta per aconseguir-ho era Compromís.

Aquell 2011, Vicent es va quedar a només 35 vots de ser regidor de Castelló de la Plana, si ho hagués sigut moltes coses hagueren canviat, per ell i per a moltíssima gent. Però la història és un altra, i Vicent va saber seguir engrescant i afrontar els temps de canvi, en els quals ell ha acabat sent un dels grans responsables de la recuperació de drets per a totes i tots nosaltres.

El millor Conseller d’Educació

I és que a banda del seu talant, la seua capacitat de comunicació i de treball, Vicent Marzà és sense cap dubte el millor Conseller d’Educació, Cultura i Esport que ha tingut el País Valencià. I ho serà durant molt de temps. No només perquè haja sigut el que més anys ha dedicat a una de les conselleries més complicades i que més capacitat de gestió requereixen, sinó pels èxits del seu treball. Vicent ha traduït com ningú la missió de Compromís a la pràctica política i ha sabut donar-li la volta al model de la dreta del Partit Popular, que van posar en escac la igualtat d’oportunitats al País Valencià per fer negoci d’un dret fonamental com és l’educació pública.

Vicent Marzà ha traslladat les reivindicacions de darrere la pancarta fins al capdavant de les institucions. Ha aturat la sagnant destrucció de línies educatives dels governs del PP, ha portar la gratuïtat dels llibres de text a l’educació obligatòria, ha baixat les ràtios d’alumnes per aula a tot el País, ha incrementat les beques menjador i ens ha recordat que l’escola també és un espai de garantia social aconseguint l’escolarització gratuïta en les escoletes de dos a tres anys. El Pla Edificant de construcció d’escoles serà la major inversió que cap altra administració ha destinat a la nostra ciutat. Ha incrementat en 11.000 persones la plantilla del personal docent i tantes altres accions que no em caben en un sol article.

Vicent deixa de ser Conseller, però continua sent el millor actiu que la gent progressista de Castelló tenim per millorar la vida de la gent, i enfrontant els reptes que tenim des de l’esquerra, valencianista, feminista i ecologista. Estimat amic, seguim als carrers!

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló