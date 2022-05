El Día de la Provincia… socialista

Los castellonenses, todos los castellonenses, podemos estar orgullosos de formar parte de uno de los 135 pueblos de una provincia única. Una provincia de gente trabajadora, emprendedora y con talento. Hombres y mujeres que, día tras día, trabajan para dignificar nuestra historia pero, sobre todo, para construir un futuro mejor para las nuevas generaciones. Pilar Dolz, Sebastián Mora, Dolores Corella, la Cruz Roja y el Club Deportivo Castellón, que esta noche serán objeto de un merecido homenaje en la gala del Día de la Provincia, son un excelente ejemplo.

Lamentablemente, el PSOE se ha apropiado del Día de la Provincia como el hobbit hizo con el anillo de Tolkien, y ha organizado/programado sin pensar en los intereses de los demás. Sin preguntar si podíamos o no acudir. No ha habido el más mínimo consenso. De hecho, el Partido Popular estará presente --como no podía ser de otra forma-- en esta gala provincial, pero con una comitiva muy reducida y lo haremos por respeto a los galardonados. El PSOE ha montado el Día de la Provincia totalmente a su medida, para mayor gloria de su presidente y de sus diputados.

El presidente de la Diputación del PSOE, José Martí, pese a muy buenas palabras, ha ignorado a los diputados de los grupos que estamos a la derecha a la hora de poner en marcha este Día de la Provincia. Se ha olvidado de todos los que no estamos en el discurso de la izquierda sectaria. Pero no ofrende quien quiere, por supuesto; y organizar el Día de la Provincia sin el consenso del Partido Popular significa un desaire a los más de 82.000 castellonenses que en las últimas elecciones municipales apostaron por el Partido Popular. Es, por lo tanto, un bofetón con la mano abierta a más de 82.000 castellonenses.

Barrer a la oposición

En política no todo sirve. No todo vale para ocupar páginas de prensa y minutos de radio. Pero el PSOE, a falta de ideas y de proyectos, ha optado por barrer a la oposición debajo de la alfombra… Una falta total de tacto, sobre todo cuando este año se han gastado 30.000 euros en contratar un servicio de protocolo… ¿Protocolo? ¿Qué protocolo? ¿Ignorar y humillar a la oposición? Pues para eso no hace falta que se gasten 30.000 euros de los impuestos de las castellonenses, porque ustedes, eso ya lo hacían muy bien. Al Día de Europa, por poner algún ejemplo, se olvidaron invitarnos…

Alcaldesa del Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del PPCS