Esta noche se celebra el Festival de Eurovisión. Lo que pudo haber sido y no fue. Pudimos ir llorando a la calle de la llorería, o loando las tetas de nuestras madres, pero no. Vamos a cámara lenta, o lo que es lo mismo, vamos SloMo.

Tal vez por eso, pues nunca acierto con el ganador de este certamen, esta vez nos vaya mejor que otras. No me gusta la canción ni la puesta en escena. E insisto, tal vez por eso nos vaya a ir bien. No soy público objetivo.

Pensando en Eurovisión, se me ocurre que también podíamos haber ido con José Luis Rodríguez Zapatero como representante patrio, junto a su ministra Leire Pajín, al son de un joropo de los Llanos venezolanos. ¿Se lo imaginan? O un joropo guayanés. Yo sí que veo a ZP, moviendo las caderas, al ritmo sabrosón, partiendo la pana americana. Lo veo, lo veo.

También podíamos haber ido con Pedro Sánchez y alguno de sus socios de Gobierno. Rufián y Echenique, por ejemplo. Al frente de una banda de folclore tradicional bereber marroquí. ¿Se lo imaginan? Yo sí que los veo, con sus vestimentas blancas, dando palmas. Dicho esto, ¿se imaginan que hubiéramos ido con Mariano Rajoy cantando un fado de Coímbra portugués? También lo veo. Con Cristóbal Montoro a la guitarra, española, por supuesto.

En fin, queridos lectores. Opciones había muchas. Pero decidimos, o decidieron por nosotros, ir con SloMo. A ese respecto permítanme expresar mi admiración por el talento de Chanel. Es una artista como la copa de un pino pero, para mí, que ya les digo que siempre me equivoco con estas cosas, acude con el tema y la escenografía equivocada.

Escritor