Gràcies, Ximo

Dilluns passat, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va visitar la platja Casablanca d’Almenara per a veure com estan anant les obres d’estabilització del front litoral a la nostra costa amb la construcció de quatre espigons i la regeneració de la nostra platja. Tot apunta que aquestes obres estaran acabades a primers del mes de juliol, i això farà que aquest estiu gaudirem d’una platja en condicions, com sempre l’havíem somiat després de més de 20 anys de lluita.

Allí, en la pròpia platja, vaig voler en persona agrair al president, a l’amic Ximo, tot el que ha fet per recuperar la platja Casablanca, i per això era el moment que vinguera a vore com està quedant-se ara el nostre litoral que tant ha patit els darrers anys. Per què ell sap tot el que ha passat. Ell ha vist com s’afonava el passeig després de cada temporal, ell ha vist com cada dia quedava menys platja i l’aigua s’acostava perillosament, ell ha vist cada destrossa, i sempre ha estat amb el poble d’Almenara. I per això, ara havia de vore com recuperem la nostra platja i com les esculleres són una realitat de la que el president ha participat.

M’agradaria fer memòria i recordar que quan Ximo Puig era diputat en el Congrés, i Antonio Lorenzo, subdelegat del Govern, junt a l’Ajuntament d’Almenara amb Vicent Gil i tot el seu equip del Partit Socialista del que jo formava part, vam treballar i lluitar per a que s’impulsara la realització d’un estudi que abastara les mesures a prendre en el tram des del Port de Sagunt fins el de Borriana per a pal·liar la regressió de la costa. Eixa iniciativa va ser l’embrió del conegut Estudi de la Universitat de Cantàbria, que va acabar amb el projecte de l’actuació que s’està realitzant hui dia.

Un impuls turístic i econòmic

També m’agradaria fer memòria i dir que quan aquest projecte es va encallar al seu moment, el propi president Puig, va tornar a ajudar a Almenara, col·laborant per a que aquestes obres per fi pogueren ser una realitat que en breu podrem vore. Per això voldria també donar les gràcies al president, per estar sempre al costat d’Almenara, per estar quan es necessita atenent aquesta qüestió tan prioritària per a frenar la regressió a la nostra platja, i també per a que siga en el futur un impuls turístic i econòmic.

I com no, agrair també de tot cor al Ministeri de Transició Ecològica el finançament i l’execució de les obres, amb una inversió de 6 milions, així com a la empresa constructora per com està portant-les a termini, el que farà que a partir de juliol podrem gaudir d’una nova platja en condicions. I com no, en aquestos agraïments, que ja farem més extensius quan acabe l’obra i estiga tot enllestit, no podria oblidar-me dels veïns de la Plataforma amb Cristóbal Gómez al front, i com no, de tot el poble d’Almenara per la lluita que ha portat al terme al llarg de més de 20 anys d’espera. En breu, els espigons seran tota una realitat, ho vorem i ho contarem!

Alcaldessa d’Almenara