¿Más dificultades para los agricultores?

Cuando parecía que a nuestros agricultores ya no les podía ir peor, llega el Gobierno de España a ponerles más trabas, con la prohibición de las quemas agrícolas, aprobada el pasado mes de abril.

Esto ha supuesto suspender todos los permisos otorgados por los Ayuntamientos y la Generalitat valenciana ha tenido que reaccionar, después de recibir toda la presión por parte del sector y de partidos políticos, volviendo a autorizar las quemas a través de una nota aclaratoria a la ley, el pasado viernes. Con la ley del Gobierno de España, la única alternativa que se daba a los agricultores es la de trasladar los restos a triturar. Ya tienen que hacer frente a la subida del precio del carburante, a tener que vender prácticamente a pérdida sus productos y les obligaban a asumir más costes.

No hace falta ser adivino para saber que esto supondría la ruina económica para muchos agricultores. Tengo claro que quien ha escrito esta ley, que equipara los restos agrícolas con otros tipos de residuos y prohíbe que se quemen en el mismo campo, lo ha hecho desde un despacho de Madrid, sin tener en cuenta como es el campo valenciano ¿Por qué no se preocupan realmente por saber de primera mano que piensan los agricultores? ¿Por qué no hacen más que ponerles obstáculos, prohibiendo hoy y autorizando mañana, creando tanta incertidumbre? Se supone que gestionar es dar soluciones y no poner más problemas en un sector que está siendo maltratado sistemáticamente. Eso sí, los Ayuntamientos sí hemos tenido que cumplir actualizando nuestros Planes de Quemas y Planes de Prevención de Incendios, poniendo todos los medios para regular las autorizaciones e incluir las restricciones como toca.

Desde el Gobierno central y la Generalitat nos hablan de frenar la despoblación, pero, al mismo tiempo, se les ocurren ideas tan disparatadas como esta que ahogan aún más a los agricultores, fundamentales para las zonas rurales. Nos ponemos al lado de los agricultores, de los sindicatos agrarios, y que quede claro que no se ha contado con los Ayuntamientos a la hora de poner en marcha esta ley. A quien corresponda, visiten los campos, hablen con los agricultores, modifiquen esta ley o apliquen la excepcionalidad que sea necesaria para que los restos agrícolas se puedan seguir quemando en el campo como siempre. Los que conocemos el campo sabemos que la desprotección del medio ambiente no viene de los agricultores. Más bien al contrario, ellos lo preservan. Si van desapareciendo, el perjuicio como sociedad será irreparable.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre