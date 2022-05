Estem de celebració

El proper divendres tindrà lloc un esdeveniment que fa temps que esperàvem: l’inici de les festes de Santa Quitèria. Després de dos anys de pandèmia, el passat cap de setmana ja vam poder gaudir d’una presentació, un pregó i una romeria amb més ganes que mai. Per a qui l’espera segur que ha valgut la pena és per a María Gonell, la reina de les festes, i les seues dames, Nerea Montanos i Alba Pesudo. Enhorabona i gràcies per mantindre viu l’esperit de la festa que compartirem amb vosaltres aquests dies!

També és d’agrair la gran tasca que realitzen la Junta Local de Festes i el Servei Municipal de Manteniment i Logística. També les penyes i les colles i entitats com l’Associació Cultural El Torrelló o la Colla Les Goles; CaixAlmassora o el Club de Pilota aporten molt a les festes. Gràcies a totes i tots! Amb aquest últim vam compartir una jornada molt especial el passat 30 d’abril. A la inauguració del trinquet municipal va assistir també el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, qui aquesta mateixa setmana ha deixat el càrrec per centrar-se en la seua feina a Compromís. I això també és un motiu de celebració. La tasca del company Vicent ha estat impecable durant aquests set anys i a Almassora ho hem viscut d’una manera molt directa. La Conselleria dirigida per Marzà ha realitzat la inversió més gran de la història al nostre poble, de més de 15 milions d’euros, i ha permés posar fi a més d’una dècada de barracons al CEIP Regina Violant, iniciat la construcció dels CEIP Santa Quitèria i Ambaixador Beltran i projectat la renovació de l’IES Álvaro Falomir, entre moltes altres millores. Marzà ha fet realitat tants projectes i demostrat tal capacitat de treball, escolta i consens que per a Compromís és una gran sort que s’implique totalment en el nostre projecte de futur. I també per a les valencianes i els valencians tindre un polític com ell, decidit a seguir duent avant les polítiques transformadores que ajuden a dignificar l’ensenyament, la sanitat i tots els serveis públics. La notícia ha arribat en una setmana intensa per al nostre poble i ha contribuït a fer que a la il·lusió de recuperar les festes sumem la de fer créixer el projecte polític de Compromís. Tornem a la música, als castells de focs, les retrobades i omplir els carrers. Molt bones festes! Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora