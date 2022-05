Expulsando talento valenciano

La Comunidad Valenciana, lejos de atraer el talento en la investigación, en la sanidad, en la educación o en la justicia, lo expulsa de los diferentes sectores de la función pública por mero sectarismo lingüístico. Es lamentable que el actual Gobierno prime saber valenciano antes que ser un buen cirujano, un excelente juez o un referente en la investigación. Este es el precio que tenemos que pagar los ciudadanos cuando los socialistas escogen unos socios de Gobierno de ideología compartida con los independentistas catalanes, donde prima el conocimiento de la lengua por encima de la profesionalidad.

Estaremos de acuerdo en que el conocimiento de idiomas es importante, pero fijarlo como condición sine qua non para trabajar o estudiar en esta región es poner freno a la atracción de talento. Desde Ciudadanos pensamos que aprender idiomas es positivo, pero es absurdo que se prime el conocimiento de la lengua por encima de la excelencia en una profesión en que la cuestión lingüística no interfiere. En este sentido, consideramos que se contemple como mérito y no como requisito excluyente.

Resulta temerario cuando este requisito se aplica en la sanidad. Porque yo, cuando tengo una dolencia, quiero ser atendida por un buen profesional, y, si sabe valenciano, genial, pero no es un requisito.

Por otro lado, no estaría de más que se dejen de populismo y empiecen a consolidar plazas de interinos. Un caso alarmante es el del Hospital Provincial de Castellón, donde llevan años solicitando estabilizar las plazas, y el caso omiso a estas solicitudes conlleva que los sanitarios se marchen. A este despropósito, hay que sumar el desmantelamiento de unidades y la falta de especialistas de salud mental y oncología. Pero, mientras, al tripartito solo le interesa que los sanitarios hablen valenciano como solución a las largas lista de espera.

Portavoz adjunta de Cs en Les Corts