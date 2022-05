Gràcies Marzà

De vegades escoltem que el temps posa a cada u al seu lloc. A voltes, no cal que passe el temps. És el cas de Vicent Marzà, el que ha sigut, fins fa poc, Conseller d’Educació, Cultura i Esport, perquè la seua encomiable tasca durant els últims set anys ja és una realitat i el seu posso tardarà molt a esborrar-se.

Com sempre dic, la política la fan les persones. I més enllà de la mala imatge que té per culpa d’uns pocs, la majoria treballen per millorar la qualitat de vida de la gent i fer progressar la societat. I uns pocs, només un grapadet, ho aconsegueixen amb escreix i marquen una època.

Marzà ha revertit la política erràtica en matèria d’educació que havíem patit amb el PP, augmentant el nombre de professors per alumne, incrementant les beques de menjador, establint la gratuïtat des dels dos anys i un llarg etc. I per a la història quedaran el #xarxallibres que, després d’una furibunda crítica per part de la dreta (com sol ser habitual), ha propiciat la gratuïtat dels llibres per a totes les famílies. I el Pla Edificant que, després d’una furibunda crítica per part de la dreta (com sol ser habitual), ha encetat centenars d’obres de millora i de nova construcció de centres educatius, posant en evidència el que va significar la nefasta gestió de Ciegsa.

En matèria cultural, el suport i la multiplicació de les ajudes i inversions en el sistema creatiu i cultural no deixa cap dubte, així com en l’esport on, per citar un exemple, ara hi ha un 40% més de xiquetes que estan federades, gràcies a la seua gestió.

El Conseller va dir, en el seu comiat, que havia sigut un plaer i un honor treballar amb tota la gent amb qui ha pogut compartir totes estes fites. Pel que a mi em toca, el plaer ha sigut meu i, sense por a equivocar-me, puc dir ben fort i orgullós que Vicent Marzà ha sigut el millor Conseller d’Educació, Cultura i Esport que hem tingut en tota la història.

Alcalde de Betxí