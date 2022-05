Més i millor... educació!!!

Estem prop de la recta final del curs escolar i arriba el moment de fer balanç. Un curs en què hem fet una transició de la situació més restrictiva de la pandèmia causada per la covid-19, amb plantilles a mínims en els moments més àlgids de contagis, fins a la quasi normalitat prepandèmica des de fa unes setmanes, afortunadament. Els darrers dos anys han sigut molt complicats, tant per al professorat com per a l’alumnat i les seues famílies, i han deixat palés que calia posar tots els recursos possibles per recuperar un curs que havia estat confinat i que havia deixat tantes mancances al descobert.

Quan la Conselleria d’Educació feu l’important augment de contractacions per al passat i el present curs, la Federació d’Ensenyament de CCOO PV ja advertírem que aquest augment havia de vindre per quedar-se, més enllà de la conjuntura de l’alerta sanitària, perquè les plantilles dels centres necessiten més dotació de personal docent per millorar la seua atenció a l’alumnat, i més en un moment crucial de canvi de llei educativa.

La baixada de ràtios ajuda a millorar la qualitat educativa que rep el nostre alumnat a les aules, especialment l’alumnat més vulnerable que aquest any, amb més incidència, ha patit la profunda crisi socioeconòmica. Els nostres xiquets i xiquetes i adolescents han fet un esforç immens i necessiten de tot l’acompanyament que puguem donar-los. És ací on les administracions demostren amb fets i no amb paraules la importància que donen a l’educació.

Per aquest motiu, el sindicat ens hem mobilitzat estos dos últims anys per no tornar a ràtios anteriors a la pandèmia ni prescindir del professorat Covid durant el curs vinent, ja que encara que la situació amb la covid-19 ara ha millorat, la pandèmia i els seus efectes no estan superats i l’alumnat ens necessita més que mai.

Exigim a la Generalitat valenciana que aporte un finançament suficient per a reforçar plantilles, mantenint els recursos Covid i convertint-los en recursos estructurals, ja que els resultats mostren que s’ha pogut treballar millor i dedicar més temps a l’alumnat, amb la possibilitat de fer desdoblaments, codocència... i tot amb una ràtio per aula més reduïda i amb més plantilles als centres. Les conseqüències són evidents: milloren els resultats, la qualitat educativa i el benestar, tant dels equips educatius com de l’alumnat.

La FECCOO PV considerem que la baixada de ràtios, junt amb la contractació de tot el personal educatiu necessari, és la millor garantia d’atenció a l’alumnat i el camí cap a una escola més inclusiva.

Apostarà l’Administració per mantindre els recursos i així millorar el nostre sistema educatiu? Sense dubte, eixa continuarà sent una de les nostres reivindicacions com a sindicat de classe i no dubtarem en seguir amb les mobilitzacions al carrer. Pel nostre alumnat. Pel nostre personal educatiu. Perquè l’educació és futur.

Més i millor... educació!!!

Secretària del Sindicat d’Educació de la UI de CCOO de les Comarques del Nord