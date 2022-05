López-Pollock

El pasado viernes se celebró la primera jornada de La Nit de l’Art en Castelló y en ella, Mari Carmen López Olivares, estimada amiga y cada vez más relevante pintora, llevó a cabo un montaje que unía a una colectiva sesión de dripping, una exposición en homenaje a Jackson Pollock.

En la muestra, ubicada en una planta baja de la plaza de la Independencia, la organizadora del evento presentó un retrato al óleo del pintor americano, basado en una fotografía en la que se le ve, cigarrillo en los labios y con la habitual cara de pocos amigos, propia de su acendrado alcoholismo. Un rostro ebrio de intención, fuerza, carácter y, sobre todo, de una intensa expresión. Era el tótem en torno al que giraba la performance. Varias de sus amigas se enfangaron en colorear telas con el chorreo, lluvia de color y arrastre gestual de gamas, propios del artista de Cody (estado de Wyoming). La action, organizada en el inicio del parque de Ribalta, fue muy participativa y en ella intervinieron no pocos de los numerosos asistentes. Mari Carmen encarnó a Pollock, con un derroche actoral lleno de convencimiento y de ilusionada quimera. Sin olvidar el sempiterno pitillo, vistió el pintarrajeado babero de estudio, mimetizando el rostro con maquillaje, hasta se embutió, sobre su cabello, una peluca calva de goma. Se la veía creativa, asumiendo el ser de su ídolo, a extremos de una parodia inducida y convencida. El resultado fue tan didáctico como animado.

No suelo salir de casa. La verdad es que, últimamente, me asola la misantropía. En este caso, percibir de primera mano la instalación, me resultó ameno. Una muestra de inspirado ingenio. Sin ninguna duda.

Cronista oficial de Castelló