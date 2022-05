Borriana, referent del turisme nàutic

Borriana aspira a convertir-se en un referent de destinació del turisme nàutic al sud de les comarques de Castelló, i així ho hem plasmat en un ambiciós Pla de Sostenibilitat Turística en Destí (PSTD), elaborat per l’executiu municipal, aprofitant que Borriana posseeix potencial de transformació de destí, i cal una bona planificació i gestió per a portar-lo endavant.

L’aposta per transformar el destí en un referent del turisme nàutic es fonamenta en l’ampli ventall de possibilitats d’activitats esportives i d’oci, tot tenint en compte la varietat i l’adequació de les instal·lacions nàutiques, les condicions climàtiques de la zona i les que concorren en la mar Mediterrània.

Un destí de litoral com Borriana, amb 15 km de costa, on es pot aprendre i practicar activitats com ara surf, windsurf, navegació esportiva, submarinisme, caiac polo, vela i paddle surf. Amb unes instal·lacions idònies com ara el port pesquer, un club nàutic, una marina esportiva, Borriananova, i una Escola de la Mar de la Generalitat Valenciana.

La transformació del municipi de Borriana en una Destinació Turística Intel·ligent (DTI), suposa una evolució cap a una forma de vida més respectuosa amb el medi ambient i un compromís amb un turisme responsable.

El pla l’hem adaptat a les necessitats de destinació turística i a les directrius per a optar als fons Next Generation. A més, també concorda amb el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, per a la consecució de l’estratègia de l’Agenda Borriana ODS 2030. Compta amb 31 actuacions emmarcades en els 4 eixos previstos en l’Estratègia Nacional, la implementació de la qual en el municipi està prevista de 2023 a 2025, i amb un cost de 2.870.000 euros.

Cinc actuacions clau

El pla proposa cinc actuacions clau encaminades a solucionar la problemàtica del destí de sol i platja mixt/residencial de Borriana. Com a solució a l’estacionalitat, proposem desenvolupar actuacions com la construcció de camps de Caiac Polo i d’un Centre Municipal Intel·ligent d’activitats nàutiques i esportives en la zona portuària.

També inclou un pla per a la reobertura i remuseïtzació del Museu de la Taronja, un sistema de lloguer de bicis, un pàrquing d’autocaravanes i l’adequació del front i el fons portuaris, entre d’altres. A més, amb les accions encaminades a la digitalització i transformació del destí en una destinació turística intel·ligent, pretenem revaloritzar els recursos culturals i naturals i gestionar-los d’una forma eficient i eficaç, amb les eines de la intel·ligència turística, afrontant els problemes derivats del canvi climàtic.

Borriana necessita un impuls i una oferta turística diferenciada que atraga els visitants, i el turisme intel·ligent forma part del futur econòmic.

Alcaldessa de Borriana