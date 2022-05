Una universidad ejemplar

A lo largo de mi extensa vida profesional como informador, he vivido de cerca todos los acontecimientos que se han registrado en nuestra ciudad y su provincia, y entre ellos algunos de especial significación, como han sido los referentes a los estudios universitarios.

Por ello vivimos el nacimiento del Colegio Universitario, el recordado CUC, en la sede del seminario, que abría las puertas a muchos jóvenes castellonenses de ambos sexos para acceder a los estudios universitarios, y como es lógico y natural conocimos de sus problemas de desarrollo en los que se implicaron las autoridades y todos los diferentes sectores económicos y sociales y la presión ciudadana que se hizo a todos los niveles para que al final pudiera ser una realidad nuestra Universidad, la UJI, de la que hoy tan orgullosos nos sentimos todos al cabo de varias décadas de brillante funcionamiento.

Por gentileza de la Universidad y la Diputación, y con la ayuda del querido profesor Salvador Cabedo, tuve oportunidad en el 2009 de recordar en un libro, la historia de aquel Colegio, con el objetivo de que se reconociera lo que había supuesto el esfuerzo de mucha gente para que se empujara fuertemente hasta la creación de la Universidad.

Una ciudad orgullosa

El 28 de febrero de 2001, tuve el honor de pronunciar unas palabras en el décimo aniversario de su creación, en las que entre otras cosas dije que la UJI fue una de las primeras universidades del Estado en funcionar según el modelo previsto en la ley de reforma universitaria y que desde su creación, la UJI se había constituido como un centro de enseñanza superior e investigación que perseguía el desarrollo de la sociedad de su entorno a través de la creación y transmisión de conocimientos. Y así ha sido a lo largo de todos estos años de crecimiento en todos los niveles, asentado en un campus ejemplar del que tan orgullosa se siente la ciudad.

Los que por unas u otras razones no pudimos acceder a los estudios universitarios en la juventud, la UJI, con el empuje y la visión del profesor Salvador Cabedo, creó la Universidad para mayores, oportunidad para que varios miles de personas mayores de toda la provincia hayan conocido la universidad desde dentro y por dentro. Y ahí pasamos tres años maravillosos.

En la época del rector Fernando Romero entré a formar parte de Sauji, la sociedad de amigos y antiguos alumnos de la universidad; es decir desde hace veintiún años he tenido por tanto ocasión de conocer más de cerca la importancia de la labor llevada a cabo para consolidar nuestra Universidad tanto por parte del citado Fernando Romero, como de Francisco Toledo, Vicent Climent y ahora Eva Alcón, la primera mujer que ha presidido la UJI, y que acaba de ser reelegida para dirigirla otros cuatro años.

No cabe duda que la Universidad está en buenas manos y que su futuro con el nuevo equipo, no puede ser más esperanzador. Es un ejemplo para la ciudad y provincia, que ojalá en otros temas también se dejara de pensar hacia atrás y solo hacerlo pensando en el futuro y buscar de nuevo aquella unión de autoridades, sectores económicos y sociales, etc, etc, que hicieron posible primero el CUC y luego la UJI.

Periodista