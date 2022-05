Per fi… Vila-real en festes!

El so de la dolçaina, el fervor en l’ofrena i processó, el foc de la Nit de la Xulla, els pasdobles de La Lira, l’humor de la Cavalcada, el bou per la vila, els sopars a les penyes… Vila-real està en festes! Més de dos anys després els carrers tornen a omplir-se de gom a gom per a viure-les com millor sabem fer-ho els vila-realencs.

Maria Carmona i la seua cort d’honor, Sofía Padullés, Ester García, Alejandra Chulvi, Tamara Munuera i Andrea Girona ja són les màximes representants del món fester en aquest 2022 i donen així continuïtat a una tradició de la qual enguany celebrem el 75 aniversari. Ara fa 75 anys que Carmen Rochera era proclamada primera Reina de les festes. Gaudir de nou al carrer En Vila-real, gràcies a la decisió del Partit Popular, el món de la festa té des de fa tretze anys independència per organitzar i programar els diferents actes. La Junta de Festes ha treballat amb força perquè la nostra ciutat puga gaudir de nou al carrer de les celebracions després de més de dos anys sense fer-ho a conseqüència de la pandèmia. Gràcies a Toni Carmona i tot el seu equip, però també el meu reconeixement per a aquells que van iniciar este camí, Manolo Bort i José Pascual Colás. Però si hi ha una cosa que fa especial les nostres festes és, sense dubte, les penyes. El seu paper ha estat fonamental en la història de la festa i no podia ser menys en l’any del ressorgir fester. Nombrosos actes al carrer coordinats per la Comissió de Penyes encapçalada per Susana García i el seu equip. Hem viscut uns dies molt intensos, però encara ens queden tres més per gaudir. Aprofitem-los! Visca Sant Pasqual! Visca Vila-real! Portavoz y presidente del Partido Popular de Vila-real