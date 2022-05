Pascual Bailón, un humil frare franciscà nascut a Torrehermosa, va arribar a Vila-real ara fa més de 400 anys i, des d’aleshores, ha sigut per a generacions i generacions de vila-realencs i vila-realenques un exemple a seguir. Si ho pensem bé, un patró és precisament això: un model. L’esbós del que volem ser cada persona. I no és casualitat que els vila-realencs i vila-realenques de l’època escolliren Sant Pasqual per servir-nos de model: un home bo, que assistia a tots aquells que tocaven a la porta demanant ajuda, un frare humil i generós. Això és també el que Vila-real és i vol ser.

A ell, a Sant Pasqual, li dediquem aquests dies unes festes molt especials. Les festes del retrobament, la reconnexió i el renaixement després de dos anys duríssims degut a la pandèmia. Les festes de les tres R que ens marquen ara mateixa el camí per recuperar el pols que la covid-19 ha pausat. Perquè, a pesar que molts diuen que la pandèmia ens ha robat els últims dos anys, des de l’Ajuntament i em consta també que des de la societat vila-realenca, hem treballat molt dur perquè el virus ens frenara, però no ens aturara. Perquè el nostre cor de poble no deixara de bategar en un cos de ciutat que, a pesar de tot, no para de créixer.

Devoció i estima per Sant Pasqual

I este batec del nostre cor el representa millor que ningú la nostra devoció i estima per Sant Pasqual. Al seu voltant estem tots més units que mai. Al seu voltant, estem vivint unes festes que, a pesar de les distorsions que sempre es poden produir en aquestes dates i lamentant profundament el ferit de dimecres en l’encierro, tornen a evidenciar que Vila-real està unida, més unida que mai. I, com hem demostrat sempre davant qualsevol adversitat, quan estem units som invencibles.

Vull agrair especialment a la Junta de Festes i al seu president, Toni Carmona, tot el treball i l’esforç durant els últims mesos per a fer possible que aquests dies visquem les festes de Sant Pasqual més esperades. També a Susana Garcia, la presidenta de la Comissió de Penyes, i tot el seu equip, que s’han bolcat en l’organització i col·laboració en els actes. A la nostra reina, Maria Carmona, i a les seues dames, a les nostres associacions i entitats, a les penyes, clubs esportius, tècnics, personal municipal, veïns i veïnes. Tots i totes, cadascú des del seu àmbit, està posant de la seua part perquè aquestes festes de Sant Pasqual siguen úniques: un temps per a la reconnexió, un revulsiu per a la nostra economia local, una exposició de tot el que la nostra ciutat té per oferir al món, un necessari parèntesi en la rutina diària i el moment en què, després de dos anys de restriccions i dolor, recuperem definitivament el somriure, imprescindible sempre per a seguir avançant. Eixa és la principal lliçó que ens deixa la covid-19: hem de celebrar la vida cada dia. I això fem aquestes festes: celebrar la vida.

Queda la recta final. Un cap de setmana en el que comptarem també amb un acte molt especial: l’homenatge als herois de la pandèmia amb el lliurament dels Premis 20 de Febrer Extraordinaris. Vos desitge a tots i a totes que les seguiu gaudint amb alegria, germanor i coneixement. Visca Sant Pasqual i visca Vila-real!

Alcalde de Vila-real