Territori, economia i resiliència

La setmana passada Benicarló va acollir les Jornades Actiben d’activació econòmica comarcal, on les paraules territori i resiliència van ser les protagonistes d’un acte que marca el compromís de tots els agents que componen el teixit empresarial i emprenedor del Maestrat.

Per la part del territori, la nostra comarca ens dona una singularitat que ens fa únics com espai de vertebració i d’oportunitats, i és que tots els agents públics i privats que van participar en les activitats van coincidir que el lloc d’on venim i on treballem és bàsic a l’hora d’orientar les polítiques d’ocupació.

La resiliència la van protagonitzar les persones emprenedores. Gent que, després d’una pandèmia, han sabut fer realitat idees, connectar propòsits i crear oportunitats. L’emprenedoria ha suposat innovació i progrés: ha donat l’alé necessari a l’economia per a continuar creant valor, benestar en la societat i impacte positiu al nostre entorn.

Des de Compromís per Benicarló considerem que la cultura a l’emprenedoria s’ha de mantenir viva, per això són vitals els serveis d’acompanyament a les persones emprenedores que ofereixen les institucions, governs i empreses. De fet, aquestes jornades van ser una declaració d’intencions que no sols promouen la productivitat, l’ocupació i l’emprenedoria, sinó que també saben donar una resposta a les necessitats de la nostra comarca, de la gent del nostre poble i dels comerços que fomenten l’economia circular i de proximitat.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Benicarló