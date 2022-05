Visca Santa Quitèria!

Hui, per fi, disparem el coet anunciador de les festes de Santa Quitèria, punt d’inflexió d’un temps per a l’oblit. Compartisc el somriure inesgotable de María Gonell Esteve, la reina de 2022, i la seua cort d’honor, formada per Nerea Montanos Sabiote i Alba Pesudo Luis, en les hores prèvies a les noves festes, a la nova vida. En el meu discurs amb motiu de la seua presentació, divendres passat, vaig recordar que «no hi ha mal que cent anys dure» i la programació de més d’un centenar d’actes amb total normalitat ho confirma.

Almassora s’ho mereix. Mereix un temps de descans, d’abraçar-se, de retrobar-se amb amics i familiars, d’omplir penyes i colles i carrers. I ho necessita també. El cap de setmana passat ho van demostrar els milers de persones que van participar en una Romeria més que multitudinària i un Pregó que va tornar a plenar de tradició i animació el recorregut oficial. Necessitem eixa normalitat que ens va furtar la covid-19. María, Nerea i Alba, amb el seu saber esperar, han demostrat el compromís de la joventut amb els valors de la societat. Van posar per damunt de la seua il.lusió la salut pública sense dubtar-ho i, com la resta de la Junta Local de Festes, van confiar en la fi de la pandèmia per a reprendre el somni d’unes festes inoblidables. Preparatius fa ja uns quants mesos Ho seran gràcies al centenar d’actes programats per l’equip de la regidora Isladis Falcó i el president de la Junta, Santiago López, que van començar els preparatius amb totes les persones voluntàries fa ja uns quants mesos, quan encara ni sabíem si podríem celebrar-les. I sí podrem. Com també l’any passat vam ser pioners en la recuperació del tancament de bous cerrils als pobles de la Comunitat Valenciana. Amb totes les errades humanes, preferim veure la part positiva i aprendre la lliçó que ens va deixar la covid: aprofitar les oportunitats i apurar els moments especials que ens regala la vida. L’Esclat de Festa d’esta nit és un exemple més, el punt de partida de tot el que tenim per compartir encara. Siguem embaixadors de la nostra terra per als qui ens visiten, dels valors de la solidaritat de les festes de Santa Quitèria i busquem sempre l’oportunitat de gaudir d’allò aconseguit. Serà un plaer retrobar-nos de nou. Visca Santa Quitèria, Almassora. Visquen més que mai les seues festes patronals. Alcaldessa d’Almassora