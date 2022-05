Aquesta setmana hem celebrat quatre dies internacionals en els àmbits de la igualtat, la sostenibilitat i la cultura, dels quals m’agradaria parlar en aquest espai i que hem de tindre presents, no només quan es commemoren o recorden, sinó tots els dies ja que tenen una gran importància en la nostra societat i en la construcció de futur, i que com no, també són eix de les polítiques que apliquem des de l’Ajuntament.

Per un part, en la matèria de la igualtat, vam celebrar el passat 17 de maig el Dia Internacional contra la LGTBIFÒBIA amb el lema Que ningú frene el teu amor. Una societat moderna s’ha de basar en el respecte a tots i totes, siguen quines siguen les seues creences, idees o tendència sexual, i per això apostem per fomentar la igualtat, per a fer vore que no hi ha diferències, i que les fòbies han de desaparèixer. Aquesta és una tasca important, treballar per la conscienciació, la igualtat i la llibertat. Sense por. I en eixe camí, treballem a Almenara.

També, dintre d’aquesta matèria, el passat 15 de maig vam celebrar el Dia Internacional de la Família recordant que els valors familiars són el nucli central de la nostra societat. Cal fomentar les relacions basades en l’amor i el respecte, perquè les xiquetes i els xiquets s’han de sentir volgudes i volguts, notar el suport de la seua família, i s’ha de construir la seua autoestima i confiança des de la infància. A més amb els actes que hem programat a Almenara hem volgut ensenyar als menuts i menudes el respecte a la diversitat familiar que existeix en totes les societats, igual que fer veure la responsabilitat de les persones adultes, que són les que han de prendre consciència sobre l’educació i els valors que transmeten a les seues filles i fills, perquè marcaran en gran manera el seu comportament futur en la societat.

Hi ha que reciclar

Entrant en l’àmbit de la sostenibilitat hem celebrat el Dia Internacional del Reciclatge. Què dir. Hi ha que reciclar, reutilitzar, fer renàixer el fem i residus que produïm per a tindre un planeta més sostenible. I per això la importància d’ensenyar des de menuts i menudes a quin contenidor va cada resta, el plàstic, el paper o cartó, el vidre, el fem general o la matèria orgànica que s’ha de dipositar en els contenidors marrons que fa poc hem posat a Almenara.

I finalment, la societat també és Cultura. I també ho són els nostres museus per a saber del passat, del futur, del present, o vore l’art en totes les seues formes d’expressió. I per això, el passat dia 18, vam mostrar en jornada de portes obertes el nostre Molí d’Arròs, amb la seua reconeguda col·lecció museogràfica. També comencem ja la temporada d’estiu al Centre d’Interpretació de la Línia XYZ. Vos convide a que visiteu els nostres museus, val molt la pena.

Quatre jornades que ressalten valors importants de la nostra societat. La igualtat, la família, la cultura i la sostenibilitat, qüestions que hem de tindre presents, sempre, els 365 dies de l’any.

Alcaldessa d’Almenara