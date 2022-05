Acompañar a los enfermos

Este sexto Domingo de Pascua celebramos la Pascua del Enfermo. El papa Francisco ha escrito que se ha avanzado mucho, pero que «todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado».

Dios nos cuida con la fuerza de un padre y la ternura de una madre. El testigo supremo del amor del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito. Los Evangelios nos recuerdan los encuentros de Jesús con las personas enfermas para acompañarlas en su dolor, darle sentido y curarlo. Jesús siempre atiende a los enfermos, especialmente a los que han sido abandonados y arrinconados por la sociedad. La cercanía y compasión de Cristo hacia los enfermos, sus curaciones son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y del amor de Dios hacia cada uno de ellos. La compasión de Jesús hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos: «estuve enfermo y me visitasteis» (Mt 25, 36).

Los discípulos de Jesús estamos llamados a hacer lo mismo. Los enfermos no nos pueden ser indiferentes: no podemos olvidarlos, ocultarlos o marginarlos. Ante los enfermos, que siempre tienen un rostro concreto, Jesús nos pide acercarnos y escucharles, establecer una relación directa y personal con cada enfermo, sentir empatía por él o por ella, dejarse involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio, como hace el buen Samaritano (cf. Lc 10,30-35). En la atención gratuita y en la acogida afectuosa de cada vida humana, sobre todo de la débil y enferma, desde su concepción hasta su muerte natural, el cristiano expresa un aspecto importante de su testimonio evangélico siguiendo el ejemplo de Cristo. No siempre es posible curar, pero siempre es posible cuidar, consolar y hacer sentir nuestra cercanía.

*Obispo de Segorbe-Castellón