Festes a tots els barris

Avui conclou una setmana esperadíssima per totes, intensa, acomiadem un any més les festes patronals en honor a Sant Pasqual. Vila-real ha lluït bonica, les festes amb els seus carrers engalanats i plens de gent, del poble i forasters, unes dates on sempre veus a gent que feia temps que no veies, camines per llocs que no sols fer-ho i altres que coneixes de sobres, però malauradament les festes tenen una cara B, allò festiu, de vegades, deixa restes que no són precisament fruit de la festa en si, sinó més bé de la mancança de consciència i higiene de la gent.

No obstant això, els carrers del poble amaneixeran tan sols un dia o dos després com si res haguera passat, les restes de festa esborrades en unes hores gràcies als equips de neteja que intervenen ràpidament en aquests casos. Encara així hi ha zones com el barri del Pou d’amoròs, on jo mateixa he crescut i visc que ja no sols les restes incíviques de la festa perduren, sinó el soroll a altes hores de la nit també és perenne siga dilluns, dissabte o qualsevol dia de la setmana. Com veïna del barri considere fonamental que es prenguen mesures per salvaguardar el descans del veïnat, garantint el compliment dels horaris establerts per la normativa, a més cal replantejar-se el model de neteja de la ciutat que òbviament resulta obsolet i és una llàstima que la gran inversió municipal que es fa en aquesta matèria, fruit dels nostres impostos no s’adeqüe a les necessitats de la ciutadania vila-realenca. Vila-real és de totes i tots independentment del lloc on vivim, els carrers i barris han de mostrar-se com mereixen: nets, bonics i llustrosos, siga quina siga la ubicació. Des de Compromís apostem per revitalitzar els barris i fer que tot el plànol ortogonal que conforma el municipi siga igual de protagonista. *Portaveu de Compromís per Vila-real