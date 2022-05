La Cultura ix al carrer

No és la primera vegada que Borriana converteix els seus carrers en escenaris o sales de exposicions improvisades. No es la primera vegada que el nostre municipi ix a les places i carrers a disfrutar de concerts, de teatre o de dansa. No es la primera vegada que Borriana es converteix en epicentre cultural de referència. Però sí que ha estat la primera vegada que Borriana ha acollit un festival de dansa professional al carrers de la nostra ciutat.

La capital de la Plana s’ha estrenat aquest cap de setmana en la primera edició, i esperem de moltes més, del festival Dansa O, on cinc companyies han passat per la plaça Major per a donar a conèixer la dansa de més a prop a veïns i veïnes, i visitants que han passat durant els dos dies per Borriana. Amb la participació del professorat i alumnat del Centre de les Arts s’ha convertit en una col·laboració mútua per a conèixer de prop el món de la dansa professional, i participar en un festival en la seua organització.a sigut una oportunitat de retrobar-se amb la dansa per a molta gent, descobrir-la per a altres, i disfrutar-la per a tot el món. S’ha aconseguit crear un espai nou de dansa a Borriana.

I per altra banda, encara que no es la primera vegada que es celebra el Maig di Gras a Borriana, però si que ho será per als veïns i veïnes del Port, perquè aquest any la música de Nova Orleans será la protagonista en els carrers de la zona marítima junt a les ONGs de rescat humanitari que compten amb les seues embarcacions en el nostre port. Borriana s’ha convertit en ciutat acollidora, i amb la presència del Grup de Rescat l’Aurora, no ha sumat ixe acolliment, sinó que l’ha multiplicat, dedicant-se a la cooperació amb les ONG que rescaten vides a la Mediterrània, i inclús rebent un reconeixement els últims dies pel seu treball. I aquesta vegada, el Maig di Gras es suma per celebrar la manifestació cultural més a prop d’elles. El proper cap de setmana la zona portuaria tindrà més música que mai, amb bandes de so provinent de Nova Orleans rodant pels seus carrers, amb activitats per a totes les edats, presentacions de llibres, murals i una fira solidària formada per les ONGs.

Buscar la sinèrgia entre la màgia d’un festival com és el cas del Maig di Gras, amb l’assistència de públic familiar, que busca estar amb la gent, seguir la música, i les ONG’s de rescat humanitari és el que faltava per a que Borriana es convertisca en una ciutat acollidora, més que mai, i que la cultura siga un dels pilars on recolzar-se.

Per tot això, des de Compromís tenim clar que la cultura ha d’estar al carrer, a les places, a l’abast de tot el món, com a pilar fonamental de la nostra societat que ens ajuda a pensar, reflexionar, disfrutar, cooperar, i sobretot, viure.

*Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana