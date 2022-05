Mosquits i moscots

Ja portem quasi dos mesos amb la plaga de mosquits campant per tot el litoral de la nostra província. Les passades pasques van ser bones turísticament parlant però molts d’aquests turistes es van emportar un mal record, molts d’ells segur que ja han tornat algun cap de setmana o ve estan a punt de tornar i els mosquits continuen, aquest mal record puntual si no es fa res pot acabar convertint-se en la pitjor publicitat per la indústria turística provincial.

En algunes de les nostres poblacions la presència de mosquits és tan elevada que molts llauradors no poden ni anar al camp, ja va passar fa uns anys, en plena campanya de recol·lecció de la taronja on els collidors tampoc podien treballar, però ara ja són molts dies. Més de 45 dies de plaga, 45 dies en els quals la Diputació tan sols ha fet un vol fumigant amb larvicida a la nostra província. El 21 del mes passat la premsa reflectia la sorpresa del catedràtic en Entomologia i Control de Plagues de la Universitat de València, Ricardo Jiménez, que en aquell moment afirmava «los vuelos deberían haberse realizado ya la semana pasada, dada la gran actividad larvicida detectada, no entiendo el motivo por el que no se ha llevado a cabo todavía este tratamiento». Sí, el catedràtic opinava que el vol devia haver-se realitzat al voltant el 14 d’abril, doncs bé, finalment es va realitzar no el 21, que és quant feia la queixa, sinó vint dies després, el 12 de maig, i clar massa tard, la realització d’aquesta fumigació tan tard ha fet que la presencia siga tan generalitzada que el seu efecte apenes es notara un parell de dies. Tal vegada si s’haguera realitzat a principi del mes d’abril i no a principis de maig s’haguera pogut frenar l’expansió de la plaga, el dia d’avui està clar que una sola jornada anava a ser insuficient, ha sigut tar i ha sigut poc. Però estem en mans de polítics tancats en els seus despatxos que igual fiquen dificultats per tractar contra els mosquits, que prohibeixen els tractaments contra el cotonet de la taronja, que solten burros deixant que es moren de fam… no sé que és més greu. En el cas dels mosquits no estem parlant sols de molèsties sinó també la possibilitat de contagiar greus malalties com el virus del Nilo. El temps passa i els mosquits continuen, la Diputació no fa el suficient, els nostres veïns, llaurador i turistes farts, i la Generalitat, de la que depén Sanitat, de perfil. *Alcalde de Moncofa