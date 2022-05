El pont arriba en un moment clau

L’inici de la construcció del pont de connexió entre els polígons industrials Belcaire i Mesquita arribarà en un moment clau, després de l’anunci històric de la instal·lació de la fàbrica de bateries elèctriques de Volkswagen a Sagunt.

Esta planta crearà 3.000 llocs de treball directes i 17.000 indirectes i, sense cap dubte, això beneficiarà als municipis del voltant.

A la Vall estarem preparats per a acollir les conseqüències positives de l’arribada de Volkswagen a tan sols 20 minuts d’ací.

La factoria de bateries elèctriques s’instal·la a Sagunt perquè tenen sòl industrial disponible. Actualment a la Vall d’Uixó no disposem d’ell, perquè la construcció del pont és indispensable per a poder crear-lo i el PP va tindre este projecte en un calaix durant huit anys, sense moure ni un dit per a fer-lo possible. Ara esta situació és totalment diferent, perquè ja està en marxa el procés de licitació de les obres. De fet, les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 30 de maig.

La importància d’esta inversió és evident, ja que és una condició obligatòria perquè el Ministeri ens autoritze a ampliar el polígon i desenvolupar Belcaire C amb nous terrenys industrials. Això farà que puguen vindre noves empreses i les que ja estan puguen créixer i ampliar-se.

Per això és un projecte absolutament necessari per al present i el futur de la Vall i de la comarca. A més també és important per motius d’eficiència, ja que els polígons Belcaire i Mesquita estaran units per a una via de comunicació digna.

Les obres de construcció suposen una inversió d’1.353.000 euros i tenen un termini d’execució de 10 mesos. La previsió és que puguen començar després de l’estiu i el pròxim any estiguen acabades. La Generalitat valenciana assumeix el finançament íntegre de l’obra, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament. El president Ximo Puig ha complit amb la seua paraula i cada vegada està més a prop este projecte que tornarà a fer de la Vall un pol industrial de referència. Des de l’Ajuntament hem liderat este projecte i hem aconseguit que el govern valencià el pague.

No serà esta l’única inversió d’enguany en els nostres polígons, ja que estem preparant millores que prompte podrem donar a conéixer en Belcaire i la Vernitxa i que seguiran la línia de les realitzades ja en els últims anys. A més, amb la creació de les entitats de gestió i modernització (EGM) també s’ha fet un gran pas endavant per a fer de la Vall una Ciutat Industrial, amb el treball conjunt de les institucions i de les empreses. És un projecte comú que beneficia a tota la població, perquè es crea ocupació, riquesa i oportunitats i permet que les persones puguen crear projectes de vida en la nostra ciutat i no hagen d’anar-se’n fora.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó