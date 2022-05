La salud de los castellonenses

La situación de la sanidad pública es dramática en toda la Comunitat Valenciana, pero de manera especial en la provincia de Castellón. Ximo Puig parece dispuesto a desmantelar un sistema sanitario que era modélico y envidia de todos para lanzar a los ciudadanos a los brazos de la salud privada. La situación es muy preocupante y afecta a todos los ciudadanos. A todos. En mi pueblo, en Sant Joan de Moró, sin ir más lejos, numerosos vecinos tienen que acudir al centro de salud de l’Alcora porque el nuestro ya no da más de sí. Y eso es un gran problema para la ciudadanía, porque muchas de esas personas que necesitan una especial atención médica son mayores y no tienen medio de transporte propio…

El balance de la gestión socialista al frente del Consell no puede ser más negativo. En todos los aspectos. La izquierda valenciana –al igual que la española-- no ha dado, como se dice de manera coloquial, pie con bola, y los castellonenses, alicantinos y valencianos nos hemos visto obligados a salvar los muebles como buenamente hemos podido. La decadencia y la podredumbre se han adueñado de nuestra sociedad a todos los niveles, desde la economía a la cultura, pasando, lamentablemente, por la sanidad… Y es que el trabajo del tándem PSOE-Compromis al frente de la sanidad pública de la Comunitat es el mejor ejemplo para el resto de pueblos del mundo de cómo no se debe gestionar la sanidad pública.

Los castellonenses padecemos de manera singular los recortes y despropósitos de Puig. El de Morella se está dedicando en cuerpo y alma a desmontar todos los logros del PP en legislaturas pasadas. La salud no es prioritaria para la izquierda, y así nuestros hospitales se caen por dejadez absolura: desde el Provincial al General pasando por el de La Plana y el comarcal de Vinaròs. Menos personal y menos medios. Y eso se nota en los centros de salud y en los ambulatorios, muchos de los cuales han cerrado sus puertas y otros funcionan con recortes de profesionales y reducción de horarios.

Ximo Puig no cuida la salud de sus ciudadanos. No le preocupa la calidad de vida de los castellonenses, tan solo está obsesionado por seguir bien aferrado a un sillón que conlleva nóminas millonarias y coche oficial. Esa es su única preocupación.

*Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial