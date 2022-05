Prohibir les cremes (II)

Al terme de Castelló es van realitzar en l’any 2021 més de 4.000 cremes de restes agrícoles autoritzades. De hui per a demà prohibir eixes pràctiques és directament impossible. Afortunadament, la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat va resoldre la setmana passada que els municipis amb un Pla de Cremes en vigor poden cremar d’acord amb la seua norma municipal fins a 2025, en aplicació d’una de les disposicions transitòries de la Llei de Residus estatal i, ara com ara, al terme de Castelló es podran autoritzar permisos els pròxims mesos. En una situació diferent es troben més de la meitat de municipis de la nostra província, que la setmana (l’1 de juny) que ve de nou tindran prohibida la pràctica i sols podran acollir-se a les excepcions fitosanitàries, que des del servei territorial de la Conselleria tracten d’arbitrar a tota pressa, des d’ací tot el suport al director territorial, Tomás Verdejo, i al seu equip, que estan vivint unes setmanes de gestió pública molt complicades.

La Llei de Residus i la prohibició de les cremes és un despropòsit per al sector primari, una deslleialtat institucional al generar un absolut caos administratiu i una torpesa política. Este cap de setmana hem celebrat la Festa de la Primavera de Podemos a València i algunes de les discussions que teníem sobre el moment polític eren sobre com fer polítiques de transició ecològica que no carregaren els esforços per fer front al canvi climàtic sobre les esquenes de la classe treballadora, com evitar l’efecte chalecos amarillos, que genera la percepció que l’ecologia és un privilegi de classes mitjanes.

Errors del mandat

El Ministeri de la vicepresidenta Teresa Ribera ha impulsat algunes de les polítiques més importants de la legislatura, però esta mesura és un dels majors errors del mandat i dona benzina al PP i sobretot a Vox per desacreditar tot el projecte de país verd que és horitzó del bloc progressista. És clau que s’extrapole el règim transitori de tres anys per a la prohibició a tot el territori i que s’acompanye eixa exigència d’una convocatòria potent de subvencions per a les transformacions, la maquinària i el coneixement necessari per a fer eixa transició en la gestió de la poda agrícola acompanyant al sector. Encara som a temps, necessitem que el sector primari siga protagonista de la transició ecològica, no culpable.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló