Aquesta mateixa setmana hem rebut la notificació de la resolució de la Direcció General de la Costa i del Mar perquè des de l’Ajuntament acceptem les condicions i prescripcions per atorgar-nos l’ocupació d’uns 390 metres quadrats de domini públic maritimoterrestre amb la finalitat de construir un sistema de drenatge d’aigües pluvials amb la instal·lació de dos caragols d’Arquimedes en la zona de la Serratella.

Sense cap problema hem acceptat i només comptem amb l’aprovació del projecte per acord plenari, el pròxim 2 de juny, començarà a ser una realitat un projecte que ha costat molt de temps i una llarga tramitació, amb una infinitat tràmits administratius i permisos.

Les actuacions en qüestió consisteixen a desenvolupar un sistema contra inundacions en la zona urbana de la Serratella, recuperant la eixida històrica d’aigua de pluja cap a la mar de les séquies de les parcel·les agrícoles entre el camí Ballester i el camí la Coixa.

Escorrenties de moltes parcel·les agrícoles

Cal tindre en compte que la zona de la Serratella arreplega les escorrenties de moltes parcel·les agrícoles que pertanyen a la marjal Nules-Borriana, ja que per les característiques de la zona els terrenys es troben en cotes molt baixes en relació al nivell de la mar, per aquesta raó resulta molt complicada l’evacuació de les aigües de pluja i es produeixen importants inundacions. En definitiva, es tracta d’una zona amb una capa freàtica molt pròxima a la superfície que necessita un drenatge ràpid i, d’aquesta manera, s’evitaran els efectes de les inundacions en els habitatges per l’evacuació de les aigües pluvials a la mar en períodes de fortes pluges.

Les obres concretes a realitzar, en la superfície de domini públic maritimoterrestre de 390 metres quadrats ocupada per les instal·lacions, es resumeixen en la recuperació del col·lector d’aigües pluvials instal·lat en el dic de l’escullera de formigó de 1.500mm que actualment es troba emboçada, la construcció de la canalització de connexió entre el depòsit d’elevació i l’eixida actual a la mar, execució d’arqueta de connexió i d’una comporta antiretorn d’acer per a la protecció de la canonada.

En previsió, per a poder mamprendre aquesta inversió tan necessària com beneficiosa, des de l’equip de govern municipal i amb la primera modificació de crèdit aprovada a l’abril d’enguany, varem incloure una nova partida per a la compra i instal·lació dels caragols d’Arquimedes, finançada íntegrament amb part dels romanents de tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació del pressupost de 2021.

És cert que algunes obres tarden a materialitzar-se molt més temps del que desitjaríem, però en les obres necessàries per al futur de Borriana no hem de defallir i hem de treballar fins al final en benefici de tota la ciutadania.

Alcaldessa de Borriana