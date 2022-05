En la Gala del Dia de la Província començàvem els actes del 200 aniversari de la Diputació de Castelló, que tenen una magnífica continuació aquesta setmana amb el Congrés del Bicentenari. Ja hem anunciat, que al llarg de l’any, hi haurà distints tipus d’actes més massius i populars: un gran concert a Castelló i distints concerts pel territori, un gran esdeveniment gastronòmic, exposicions per tots els pobles, certàmens literaris i musicals, concursos fotogràfics, etc, etc. Però aquesta setmana la continuació dels actes passa per una reflexió històrica sobres els nostres orígens i un anàlisis socio polític sobre el paper de les Diputacions en l’actualitat.

El Congrés serà al Saló de Recepcions del Palau Provincial i estarà obert a tota la ciutadania. Ahir, dimarts, va tindre lloc el seu pòrtic en la presentació del magnífic llibre escrit per a l’efemèride pels professors Manuel Chust i José Antonio Pérez i titulat: Ayuntamiento de ayuntamientos. Los orígenes de la Diputación Provincial de Castellón 1812-1823. I en els tres dies següents, dimecres 25, dijous 26 i divendres 27 es plantejaran tres grans nuclis de debat. El primer, al llarg del dimecres en sessions de matí i vesprada, estudia Els orígens de l’Estat-Nació ambdós hemisferis: províncies i diputacions en el Trienni Liberal i farà un recorregut històric pel Trienni lliberal ací entre nosaltres, en les nostres Diputacions i en les de l’altre costat de l’Atlàntic. Les Diputacions de Zacatecas i de Guanajuato a Mèxic també naixen en 1822 i dues professores d’aquestes universitats, via streaming, estaran entre nosaltres. El segon nucli de debat es centrarà en el present: Del passat al present. Diputacions i governs intermedis, serà el dijous 26 en sessió matinal. Toni Such, director general d’Administració local de la Generalitat, parlarà de Diputacions i ajuntaments a la Comunitat Valenciana i Nicolas Reynes del Paper dels Poders Locals Intermedis en la Unió Europea. I del huí al demà. Mirem a l’ahir per guanyar el demà. La Tercera sessió, el divendres 27, s’obri a una reflexió de futur: Encaix constitucional i nous reptes de les diputacions. Amb dos invitats d’excepció: el gran teòric de les Diputacions, Manuel Zafra, que parlarà de La intermunicipalidad como garante de la autonomía municipal i Carmen Calvo, exvicepresidenta del Govern que tractarà de Las Diputaciones en la estructura territorial del Estado.

Una doble dimensió

Com poden vore pretenem, amb tota la intenció del món, que el bicentenari tinga una doble dimensió. Una dimensió commemorativa, festiva, gojosa, horitzontal, propera a la gent i a la ciutadania, com volem que siga la nostra gestió diària, i una dimensió teòrico-reflexiva amb una directa incidència en la praxis, en la pràctica política. Desitgem dissenyar les diputacions del segle XXI i si se’ns permet l’ineludible i ineluctable apunt filosòfic, ens agradaria que eixes diputacions tingueren un cert humus hegeliana. No pel que té el hegelianisme de sistema perfecte, acabat, omniabarcant i totalitzador, res d’això, sinó per allò de l’aufgheben, de la superació hegeliana. Allò que a tots ens sonarà de la tesi, l’antítesi i la síntesi.

Partirien d’una tesi en part real en part imaginada, però present en l’imaginari col·lectiu de la ciutadania, d’unes diputacions com administracions superiors, centralistes, distants, clientelars, duplicadores de serveis, supèrflues que haurien provocat al llarg dels anys l’antítesi de la negació de la virtualitat i potencialitat de les diputacions per ser institucions alienes a les necessitats i aspiracions dels poders locals lligats al territori. Pretenem una síntesi hegeliana de les diputacions del segle XXI. Unes diputacions que són i es creuen amb tota la força administració local i des de la intermunicipalitat s’arrelen al territori, proporcionen serveis als municipis i vivifiquen la majoria d’edat municipal. Són dels pobles i per als pobles, creen sinergies amb comarques i mancomunitats i actuen com a poder vertebrador i descentralitzador del territori. I a més a més, creem sincerament que aquesta síntesi hegeliana que pot dibuixar la Diputació de Castelló del segle XXI es pot fer, de fet s’està fent en l’actualitat, des del municipalisme i, per tant, des del consens i l’acord de totes les forces polítiques provincials.

