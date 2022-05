Querid@ lector/@, parece ser que, estos días, un grupo de millonarios (que algunos llamarán tontos de remate y otros rojos de mierda) han vuelto a la carga y continúan solicitando pagar más impuestos. En esta ocasión la petición tiene como objetivo ayudar a la salida de la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus. Pero también, y es algo a tener en cuenta, porque (según ellos) además de no pagar la parte justa que les corresponde, encima, en esta última crisis han aumentado de forma exponencial sus fortunas. En todo caso, hay que destacar que para nada es una petición nueva: hace años que así se expresan algunas de las grandes fortunas del mundo e, incluso, han presentado varias veces esta demanda al Foro Mundial de Economía.

De obligado cumplimiento

Pero, por si la petición no fuera suficiente, existen todo tipo de estudios económicos y razones (Thomas Piketty, Oxfam...) que demuestran que, el aumento de impuestos a las grandes fortunas, hace años que debería estar vigente y ser de obligado cumplimiento porque es lo que toca, porque números en mano se demuestra que no puede ser una decisión personal y de libre voluntad cuando es lo que corresponde a la justicia social y contributiva. La cuestión es que, aun sabiendo que la petición también está aconsejada por una institución poco comunista y bolivariana como el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos saben que no es fácil, tienen miedo y no se atreven del todo.

Por cierto, no quisiera terminar este corto sin recordar que frente a estos grandes millonarios y sus propuestas se levantan quienes desde un bando u otro (el de los que no quieren aumentos y el de los que denuncian que detrás de esa pantalla ética existen paraísos fiscales e ingeniería financiera para pagar menos) los acusan de demagogia. Así es que, estando la cosa como esta y mientras se arregla el mundo, deberíamos dejarlos pagar más.

Analista político