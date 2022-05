Una ley para ahorrar, no vale

Tenemos por delante un montón de millones de euros europeos para poder recuperarnos de la crisis del covid-19. Un montón de millones que nos vendrán magníficamente bien para poder acometer la transición energética que, en plena crisis energética, estamos sufriendo. Un montón de millones que tenemos que entregar a los ciudadanos para que rehabiliten sus casas. Un montón de euros para las empresas para que se digitalicen. Una barbaridad de millones que tendrá que contratar la administración para ayudar a hacer este necesario cambio que nuestra economía necesita.

Pues bien, o cambiamos la ley de Contratos del Sector Público, o nos vamos a ver obligados a devolver capazos de euros a Europa. Y eso no tendría perdón de Dios. La vigente ley de contratación de la administración pública fue creada por el entonces ministro de PP, Cristóbal Montoro. Fue una ley aprobada en plena crisis financiera pensada sutilmente para que los ayuntamientos y administraciones autonómicas no pudieran gastar. De esta forma, una vez el año presupuestario hubiera pasado, las administraciones se verían con unos buenos remanentes sin gastar que deberían ir directamente a pagar deuda a los bancos.

Es decir, es una ley para ahorrar, no para gastar. Y como no la cambiemos urgentemente y les demos a las administraciones unos procedimientos ágiles de contratación (lo cual no quita para que sean seguros y garantistas) pues podemos darnos por… equivocados.

Es urgente que por las Cortes Generales se apruebe una ley para gastar en inversiones y en la transformación de nuestra economía. Si no es así, la próxima liquidación de fondos europeos nos saldrá a devolver, y será un error.

Urbanista