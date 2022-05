L’Alcora 2030, construint present i futur

L’Alcora és una ciutat en marxa que mira amb il·lusió el futur. Sense perdre de vista la gestió del dia a dia, durant tota la legislatura hem treballat i continuem treballant en l’elaboració d’un pla estratègic que trace el rumb del nostre poble fins a 2030. Un pla que aposta clarament per un municipi més intel·ligent, verd, social, inclusiu i pròxim als seus ciutadans, millorant la qualitat de vida i posant el focus en el gran valor que posseeix la nostra població.

Ja hem fet passos avant molt importants per a fer realitat projectes clau com són la futura residència per a la tercera edat, la recuperació i valorització de la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda, la futura Casa de la Cultura...

Molts dels projectes de l’Alcora 2030 s’inclouen en l’estratègia europea --la primera estratègia europea de l’Alcora-- amb la qual pretenem captar fons europeus amb actuacions que sumen 8,4 milions d’euros. La construcció i posada en marxa de la Casa de la Cultura i la rehabilitació de tres barris històrics de l’Alcora (les Creus, la Calderona i Sant Jaume) són dos dels projectes destacats dins de l’estratègia.

Quant a mobilitat, el document inclou la redacció i implementació d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, la millora de l’entorn urbà dels polígons industrials, la implantació d’un carril de ciclovianants que unisca el nucli urbà amb la cicloruta Sant Joan de Moró-Pantà de María Cristina-Castelló, la implantació d’un bus urbà, la millora de l’accessibilitat per a les persones...

Sempre dic que aquest és un pla de present i de futur, atés que ja s’estan executant projectes molt importants, per exemple, en matèria d’accessibilitat, recentment s’ha dut a terme la remodelació integral d’una de les principals artèries de la nostra localitat, com és el carrer Enrique Grangel Girona.

D’altra banda, convé ressaltar que els últims anys hem desenvolupat la marca l’Alcora Viva, que representa el dinamisme del nostre poble, doncs bé, per tal d’impulsar encara més aquesta realitat, l’estratègia europea contempla la construcció d’un tancament o coberta al parc Germanes Ferrer Bou per a la realització d’activitats festives, culturals, esportives i socials.

Un altre pilar importantíssim de l’Alcora 2030 és la recuperació del nostre ric patrimoni (natural, cultural, industrial...): recuperació de sendes, recuperació del Castell de l’Alcalatén i creació d’un itinerari de visita, recuperació de la Torre del Repés com a museu d’interpretació de la història de l’Alcora, recuperació de la façana i l’edifici fundacional de la Reial Fàbrica, etc.

El desenvolupament d’una Smart City, la promoció d’eficiència energètica en edificis municipals i en els polígons industrials, l’adequació de la zona d’acampada lliure, la creació d’un alberg i zona d’autocaravanes, la rehabilitació d’habitatges del centre històric per a lloguer turístic, la posada en marxa d’un centre de formació, la creació de locals d’assaig per als grups de música... són unes altres de les actuacions previstes.

Es tracta d’un projecte molt ambiciós, moltes iniciatives no es veuran d’un dia per a un altre, algunes tardaran anys, però considerem que és necessari establir els pilars, planificar molt bé i asseure en el present les bases de l’Alcora del futur.

*Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló