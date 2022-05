En les darreres setmanes s’han denunciat a l’estat espanyol sis violacions múltiples. L’última d’elles a casa nostra, a Vila-real. I és que la violència sexual s’ha incrementat exponencialment des que els joves de La Manada violaren una xica en les festes de Sant Fermí. Segons dades oficials cada quatre hores una dona és violada al nostre país.

Si bé és cert que cada vegada hi ha més denuncies, moltes violacions no se denuncien per por o vergonya, ja que els responsables gaudeixen de la presumpció d’innocència des del minut 1, mentre que les víctimes són qüestionades i culpabilitzades tot el procés. Els acusats són cada vegada més joves, de vegades, menors que sembla que no han tingut models respectuosos dins l’àmbit familiar, que no han rebut educació sexual i que han interioritzat conductes de la pornografia. Açò evidencia la necessitat de treballar l’educació afectivo-sexual des d’edats primerenques, tal com ho aconsella l’Estratègia Valenciana Contra les Violències Sexuals (EVVS) que té l’objectiu de lluitar contra aquestes violències posant èmfasi en la prevenció i l’educació sexual basada en la llibertat, el consentiment i el respecte.

La cultura de la violació està assentada a la nostra societat patriarcal i opera a través del poder, la submissió i el control dels cossos de les dones. Des de Compromís apostem per continuar desplegant l’EVVS i incrementar mesures des dels Serveis Municipals d’infància i famílies i joventut per fer educació sexual i afectiva. Perquè les dones estem fartes. Volem ser lliures i caminar sense por a qualsevol hora del dia. Impliquem-nos totes i tots i avancem cap a una societat on cap xiqueta ni cap dona més hagen de patir violència sexual.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real