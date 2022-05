El passat dijous vam presentar, públicament, el nou projecte que tenim entre mans a l’Ajuntament: la reforma i posada en valor de la cambra agrària, un dels edificis singulars que tenim a la localitat.

Aprofitant la subvenció estatal del PIREP, per a reformar edificis públics i fer-los energèticament eficients, estem treballant des de fa algunes setmanes en mirar de recuperar este espai per a tots els betxinencs i betxinenques. En este sentit, hem intentat mantindre el valor primigeni de l’espai, que el mateix nom indica, agrària, i centrar el seu ús al voltant dels aspectes relacionats amb el món de l’agricultura. Els sindicats agraris, les cooperatives, les sénies, la regidoria d’agricultura i el consell agrari tindran, com no pot ser d’altra manera, el seu lloc en l’edifici. Però també aquelles associacions i entitats que ho demanen i, a més a més, inclourem, en la planta baixa, el que serà el futur Museu del Transbetxí, amb els orígens eminentment agraris que no hem de perdre de vista.

El procés participatiu per recollir idees de la ciutadania va ser tot un èxit, no només d’assistència, sinó també de debat i de recollida d’idees i d’opinions. Es notava que la gent tenia ganes d’eixir al carrer i de participar de les decisions i dels assumptes importants de la localitat.

I això, és tot un orgull.

L’experiència que ens han donat estos anys de govern, fa que tinguem les idees i els objectius molt clars. Mentre reformàvem el Palau miràvem de reüll la cambra agrària que està al costat i ara, arribat el moment, hem d’intentar aprofitar la cojuntura per recuperar-la.

Tot plegat, estem parlant d’un projecte que supera 1,3 milions d’euros i que suposa un pas endavant en la pròxima legislatura, ja que s’haurà d’executar entre els anys 2024 i 2025. Per tant, és una evidència que el motor de progrés que Betxí duu en marxa des de fa una dècada no pot parar i ha d’anar més enllà. Entre totes i tots, ho farem possible.

*Alcalde de Betxí