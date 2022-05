Polítiques que sumen

El passat dimarts va ser el Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, un dia molt necessari per fer costat a un col·lectiu que encara veu com es vulneren els seus drets dia rere dia pel simple fet d’estimar i que necessita el suport de les institucions. Un dia molt necessari perquè encara hi ha partits polítics que no fan costat a les persones que pateixen discriminacions i fins i tot alguns fan demandes inacceptables com ara que es retire la bandera LGTBI+ de la façana dels edificis públics.

Ha estat al parlament valencià i ho ha fet un partit a qui ni esmentaré perquè només busca titulars i notorietat i no serem Compromís qui li la done. La resposta de la nostra síndica, Papi Robles, va estar concisa i clara, amb el desplegament d’una bandera LGTBI a la tribuna durant la seua intervenció a les Corts Valencianes per a deixar clar que no ens desviaran del nostre objectiu amb paraules buides.

És lamentable que hi haja altres partits que els riuen les gràcies, com el PP o Ciudadanos. Malgrat les milionades que alguns es gasten per a presentar-se com a moderats, la dreta ja és tota extrema i ho és pels interessos electorals. Han mostrat d’una manera ben clara que no tenen escrúpols i posen els vots per davant de les persones.

Els drets de les persones mai no poden posar-se en perill. Símbols com la bandera LGTBI+ són importants i seguiran en totes les institucions públiques mentre la igualtat, el respecte i la dignitat no siguen una realitat diària.

Nosaltres estem al costat de tots els xiquets o les xiquetes que pateixen assetjament, de totes les persones transgènere que són acomiadades del seu lloc de treball pel simple fet d’expressar la seua identitat o de les parelles que han de suportar insults al carrer. Sí, això encara passa. I ens deixarem la pell per tal que deixe de fer-ho.

Front els partits que retallen, limiten, eliminen, critiquen, estigmatizen i prohibeixen, estem les formacions que, com Compromís, duem a terme accions per millorar, visibilitzar, acompanyar, dignificar, reivindicar, fomentar el respecte a la diversitat i ajudar a qui ho necessita. Front a les idees que només resten, estem els partits de les polítiques que sumen, les que posen les persones per davant dels vots i fan que la nostra societat siga més justa i igualitària.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora