Biblioteca 5.0

Quin goig poder contar-los que tindrem una nova biblioteca pública a Castelló. Perquè sense dubte són part essencial de l’entramat cultural de les nostres ciutats, i disposició sine qua non per a la prosperitat de la ciutadania. Les biblioteques són requisit bàsic per a la vertadera democratització d’accés a la cultura.

Per això aquest govern municipal hem presentat a la ciutadania un nou model de Biblioteca pública que resol els actuals problemes de l’edifici i actualitza unes instal·lacions que hui per hui estan obsoletes.

Un model que naix de la participació ciutadana i de la coordinació de l’Oficina de Planificació i Projecció Urbanística, Urbanisme i Biblioteques. Tres departaments que uneixen els coneixements i el talent de Carmen Vilanova, Fernando Calduch i el bibliotecari municipal Joan Carles Usó.

Un bibliotecari que coneix perfectament com ha de ser una Biblioteca Pública Municipal al segle XXI i que sempre ens ha fet prendre consciència que a una biblioteca pública accedim amb diverses finalitats: per a estudiar, per a llegir premsa o llibres, per a connectar-nos a internet, però també per a demanar fer la declaració de la renda, demanar cita per al padró, fer un currículum o per a demanar l’Ingrés Mínim Vital.

Funció formativa i informativa

És a dir, les biblioteques públiques compleixen una funció formativa i informativa, i també una funció social de vital importància per a la ciutadania. Una funció en la qual preval la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Per això la setmana passada va ser de vital importància, perquè vam arrancar el procés de reconeixement que es mereix la Biblioteca central municipal; vam arrancar el procediment pel qual farem realitat una nova Biblioteca pública renovada, amb llum natural, amb dos plantes al soterrani on emmagatzemar llibres, sales de reunió col·lectives, espais de foment a la lectura diferenciats dels espais d’estudi, i un seguit de propostes de millora necessaris que, sense cap dubte, canviarà el concepte de biblioteca actual, convertint-la en l’espai cultural del centre on les persones, sense recursos o menys facilitats, gaudirem en igualtat de la varietat dels seus serveis.

Concejala de Cultura en Castelló