El PP devolverá el CICU a Castellón

Desde el Partido Popular nos comprometemos a recuperar la calidad --y la dignidad-- de la salud pública cuando regresemos a la presidencia de la Generalitat Valenciana y a la de la Diputación de Castellón. Nosotros vamos a devolver a Castellón y a los castellonenses el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) que nos acaba de arrebatar Ximo Puig. En el PP apostamos por las personas.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias es un recurso de vida que nunca debió ser desmantelado. Así lo entendemos y por eso lo recuperaremos, porque fue nuestro partido el que lo puso en marcha hace 20 años, con los fantásticos resultados que ha arrojado para toda la sociedad de la provincia de Castellón. De esta manera, nosotros, los hombres y mujeres del Partido Popular, asumimos la petición no solo de la ciudadanos de a pie, sino también de los colectivos de profesionales de la salud, como son el Colegio de Médicos de Castellón y el conjunto de los sindicatos de la sanidad y las emergencias.

El CICU fue un éxito de todos los castellonenses. Una prestación que llegó de la mano del Partido Popular para quedarse, pero que el PSOE ha decidido cerrar. Nosotros lo recuperaremos cuando gobernemos, porque cuando hemos tenido responsabilidades de gestión lo hemos hecho y estamos convencidos de que aquellos recursos que dan la vida no pueden acabar desmantelados. Para nosotros, la salud es prioritaria.

Los médicos y técnicos que han estado al frente de este servicio desde el año 1998 han salvado vidas gracias a un conocimiento milimétrico de esta provincia, algo que ha garantizado una respuesta rápida y eficaz en caso de cualquier accidente o emergencia. Su labor, la que nos ha arrebatado el PSOE de Ximo Puig, va a volver a nuestro territorio del que nunca debió salir. La recuperación del CICU va a ser, insisto, una de las primeras medidas que vamos adoptar. Y lo vamos a hacer de la mano de un presidente, nuestro líder regional, Carlos Mazón, que ya ha anunciado su compromiso de garantizar que cada provincia tendrá su Centro de Información y Coordinación de Emergencias, porque a la hora de salvar vidas no hay presupuesto que valga.

Castellón es ahora la única provincia de la Comunitat Valenciana sin recurso CICU. ¿Por qué? ¿Qué tiene Ximo Puig en contra de los castellonenses? ¿Por qué se nos niega un servicio que aporta seguridad, tranquilidad y calidad de vida a todos los ciudadanos de la provincia?

Otro tipo de política

Desde el Partido Popular proponemos otro tipo de política, porque la salud no admite ideologías ni intereses partidistas. Todos somos iguales a la hora de recibir atención sanitaria, una atención que, no hay que olvidar, se paga con los nuestros impuestos, con los impuestos de todos los ciudadanos. Y nuestro trabajo en ese sentido, el que pondremos en marcha cuando volvamos a gobernar, persigue la protección de la vida por encima de todas las cosas para una provincia que no merece el maltrato impuesto por la izquierda.

Con la ayuda de todos, vamos a recuperar la dignidad de la sanidad pública. Vamos a reconstruir nuestros hospitales --el General, el Provincial, el Comarcal de Vinaròs y el de La Plana de Vila-real-- con inversiones y personal. Queremos la mejor atención sanitaria para los castellonenses. Queremos la calidad de vida que nos ha arrebatado Ximo Puig.

Ese es nuestro compromiso.

Alcaldesa del Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del PPCS