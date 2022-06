La alternativa de futuro

Queda menos de un año para que los castellonenses elijamos en las urnas el modelo de vida que queremos para nuestros municipios, nuestra provincia y nuestra Comunitat.

Desde el Partido Popular de Castellón y la Comunitat Valenciana trabajamos para ofrecer la mejor alternativa de futuro, que pasa por bajar impuestos, mejorar los servicios públicos en educación, sanidad y bienestar social, devolver libertades, defender nuestras tradiciones y señas de identidad, y la sostenibilidad ambiental. Nuestra provincia y nuestra región necesitan de un proyecto que nos saque del retroceso que sufrimos a nivel económico y social.

Trabajo a pie de calle

Necesitamos de líderes que como Marta Barrachina o Carlos Mazón lo den todo y trabajen a pie de calle para conseguir el mejor presente y futuro para nuestra tierra. Pero lo que no necesitamos es tener un president como Ximo Puig, que copa portadas de periódicos nacionales por el caso Azud de presunta financiación irregular del PSPV-PSOE, y no por reivindicar ante Pedro Sánchez lo que merecemos. Nuestra tierra no merece un presidente socialista con un hermano imputado por presunto fraude de subvenciones, no merecemos un presidente socialista con su partido bajo sospecha por sobornos, facturas falsas y pelotazos, no merecemos una vicepresidenta nacionalista que puede acabar imputada por presuntamente mirar hacia otro lado en el caso de su exmarido condenado por abusos a una menor tutelada, no merecemos un Consell catalanista que no defiende nuestra identidad propia, ni un Consell centralista que ningunea a Castellón.

Desde el PP trabajamos con más fuerza que nunca en la alternativa que merecen los castellonenses, y que en menos de un año esperamos poner a su disposición.

Senadora del PP y portavoz del PP de Castellón