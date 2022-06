Borriana reviurà el patrimoni musical, artístic i literari del Modernisme a través de les primeres Jornades organitzades per l’Ajuntament que amb el títol Burriana, París i Londres suposen un retorn al passat i un passeig per l’esplendor de la ciutat de la taronja. Una iniciativa que estem ben segurs que continuarà els pròxims anys, per a descobrir els secrets d’aquesta moda arquitectònica testimoniatge de l’auge econòmic produït pel comerç de la taronja al municipi a principis del segle XX, en què hi havia al voltant de 200 comerciants de taronja i que va significar una revolució en la nostra ciutat.

Amb un passeig per Borriana, de sobte es descobreix el patrimoni arquitectònic que va deixar el Modernisme a la ciutat i es descobreix com vivien els borrianencs i les borrianenques benestants de començaments del segle XX. Un passeig que sorprèn i descobrix una ciutat plena d’encants amb la voluptuositat de les façanes i amb la bellesa de les forges, en balcons i finestrals, i la majestuositat de les portes. Aquest cap de setmana, del 3 al 5 de juny, amb les primeres Jornades Modernistes, Borriana es convertirà en un plató de l’època amb una gran varietat d’activitats lúdiques i culturals, com ara exposicions, recitals, visites guiades, teatralitzacions, trobades amb personatges i ambientació musical. Així, la nostra ciutat serà l’escenari d’exposicions, visites guiades per les joies arquitectòniques de la ciutat, recreacions i teatralitzacions, gastronomia i música, amb el denominador comú del Modernisme, que reflectiran una Borriana de fa més d’un centenar d’anys. Cases particulars Entre altres possibilitats, oferim la possibilitat de visitar una bona mostra de cases particulars de gran interès artístic distribuïdes pel municipi, d’estil modernista i eclèctic, tot i que aquest moviment cultural i artístic va abastar molt més que l’arquitectura, com ho demostra el llegat que ens ha deixat en pintura, escultura, interiorisme, literatura... Un meravellós itinerari per a conèixer quatre cases destacades del modernisme local de les 25 catalogades, amb visites per l’interior de les vivendes i amb diferents activitats en cadascuna: a l’antiga casa de Matilde Reig a la Carrera, a l’antiga casa de Boix al carrer Major, a l’edifici de l’antic Cercle Fruiter al carrer Sant Vicent i a l’antiga casa de Bernabé Perís al camí d’Onda. També hi haurà una espectacular Trobada Modernista amb més de 200 persones vestides amb la indumentària de començaments del segle XX procedents de Terrassa, Benicàssim, Alcoi i Borriana amb exhibicions de bicicletes i cotxes clàssics, jocs tradicionals i personatges itinerants representant els diferents oficis de l’època i els membres més destacats de l’antiga societat borrianenca. Una activitat diferent i exclusiva que no es pot deixar passar. Vos esperem! Alcaldessa de Borriana