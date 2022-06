¡Sí! Me gusta Yolanda

Querid@ lector/@, si digo que estoy enamorado de cómo se lo monta Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo del Gobierno de España, digo verdad y, encima, reconozco que me quedo corto.

¡Sí! Me gusta ver cómo afronta un tema esencial como el de la reforma laboral, cómo no se plantea el imposible de resolverla totalmente, y convence a los sindicatos y a la patronal para abordar una de las partes que más afecta, la de la temporalidad de los contratos, y salir todos unidos y bajo un ambiente de victoria colectiva.

¡Sí! Me gusta ver cómo siendo consciente de la repercusión pública y social que suelen tener los controles que todos los miércoles le hace la oposición al Gobierno en el Congreso, se estructura las respuestas con tantas razones y datos que, normalmente, quienes acusan suelen quedar como diputados poco cualificados.

¡Sí! Me gusta ver cómo siendo consciente de la importancia que tiene la unidad con el PSOE en el gobierno y cuidándola, le comunica a Pedro Sánchez que no le gusta la ley audiovisual y, en consecuencia, que no van a votar a favor y se abstendrán (cosa que hicieron), pero le garantiza que votarían si en caso de que el PP se pronunciaba en contra...

Garantía de diálogo

¡Sí! En definitiva, me gusta su forma de entender el ejercicio de la política en coalición, su preocupación por cuidar la unidad de la izquierda y del gobierno sabiendo respetar y dando a conocer sus particularidades diferenciales, su entender el acuerdo con otros como algo más renovador y fecundo que un desacuerdo, su fidelidad a los principios sin caer en el extremo de una inflexibilidad que muchas veces (demasiadas) conduce a la soledad y al estancamiento. Y es que, de momento y por lo que se sabe, estoy convencido de que Yolanda es garantía de diálogo, de unidad de la izquierda y del gobierno y, en última instancia, de políticas de progreso.

Analista político