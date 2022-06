Las carencias en sanidad matan

Nadie me visita, me siento abandonada por el sistema sanitario, con ganas de llorar». Las desgarradoras palabras de Mari Carmen publicadas hace pocos días por este periódico son reflejo de la dramática situación que atraviesan miles de pacientes en la provincia ante el atasco que padece la sanidad en Castellón. Esta degradación de la sanidad pública está alcanzando niveles inimaginables hasta hace poco. Basta con darse una vuelta por los hospitales de la provincia y muchos centros de salud, tanto del interior como de la costa, para palpar la desesperación e impotencia no solo de los usuarios sino también del personal sanitario.

La nula previsión de la Conselleria y la evidente incapacidad de sus gestores, con la consellera Barceló abandonando el barco en plena travesía, nos ha abocado a padecer una sanidad pública caótica y en condiciones de total precariedad, con falta de personal, especialmente médicos y enfermeras. Solo dos ejemplos ilustrativos: faltan decenas de médicos de familia en la atención primaria y el 40% de las plazas de pediatría de los centros de salud de la provincia están sin cubrir por pediatras. No hay excusas que valgan. Ni siquiera la pandemia puede usarse como atenuante, pues muchas de estas carencias se han venido produciendo desde 2015. Pérdida de servicios Este gobierno de Puig lleva años de dejadez, de ir poniendo parches provisionales ante la progresiva degradación del servicio público y la pérdida de servicios. De hecho, el número de pólizas privadas se ha disparado ante el infierno en que se ha convertido una sanidad pública que sufre un desmantelamiento efectivo. Ahora, uno de cada cinco ciudadanos en la Comunidad Valenciana tiene seguro privado. Es decir, el gobierno de Puig prima que los que tienen más dinero tengan buena Sanidad. Ante este panorama, los profesionales están desesperados y en pie de guerra. Se sienten abandonados por una administración que no soluciona los problemas de una atención primaria colapsada, con unas listas de espera que superan en muchas especialidades más de cien días o la saturación de servicios. No obstante, el peso específico de la sanidad en los presupuestos de la Generalitat ha ido reduciéndose: en 2015 suponía el 32%, en 2022 el 28%. La realidad supera todo lo que podamos decir: sin estrategia de salud mental, sin plan de salud, con limitación de horarios en los centros de salud, déficit de personal en el Hospital General de Castellón, desmantelamiento de servicios, traslado del CICU a Valencia, cierre de unidades, dimisiones como la del jefe de la unidad de salud mental de Vinaròs, falta de refuerzo en urgencias y UCI…. Y aquí nadie escucha ni atiende las demandas de los profesionales médicos, ni de los sindicatos, ni de los pacientes… parece que no hay nadie al volante y Ximo Puig es el máximo responsable de esta situación. Se han quedado sin excusas. Si no saben, déjenlo estar y váyanse porque las carencias en sanidad matan. Nosotros, desde el PPCV, sabemos gestionar y estamos preparados. Tenemos todo un plan para devolver a nuestra sanidad los estándares de calidad que nunca debió perder con medidas concretas como, por ejemplo, restituir el CICU, el Centro de Coordinación de Emergencias, a Castellón. Tengan por seguro que devolveremos la dignidad a la sanidad pública. Presidente PPCV